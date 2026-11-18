18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un total de 47 bienes culturales recuperados dentro del país y repatriados desde Alemania, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza integran la exposición temporal Wasinman Kutispa - Volviendo a Casa, habilitada desde este 14 de noviembre en la sala Paracas del Ministerio de Cultura.

La exhibición reúne piezas que volvieron al Perú mediante devoluciones voluntarias y operativos de incautación efectuados por autoridades extranjeras y agentes de la Policía de Turismo en Lima.

Durante la presentación de la muestra, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Fernando López, destacó las acciones del sector para resguardar el legado histórico y facilitar que las nuevas generaciones conozcan este patrimonio. Según señaló el funcionario, la labor institucional busca fortalecer la soberanía sobre los bienes culturales muebles y fomentar la preservación de la memoria histórica del país.

Piezas prehispánicas, arte virreinal y manuscritos repatriados

El conjunto exhibido abarca 41 bienes arqueológicos, entre cerámica, textiles, objetos líticos y piezas metálicas de tradiciones como Nazca, Wari, Paracas, Chancay, Lambayeque y Vicus; dos lienzos virreinales del siglo XVIII de la escuela cusqueña (Huida a Egipto y Virgen de las Mercedes) y cuatro bienes bibliográficos.

Recuadro de Virgen de las Mercedes

En el caso de las pinturas cusqueñas repatriadas en el 2024 desde Estados Unidos, los antecedentes registran que ambas obras estuvieron vinculadas a una subasta en Nueva York tras reportarse sospechas de haber sido sustraídas en 2012 del templo Nuestra Señora de la Asunción, en el distrito puneño de Chucuito.

Tras dar cuenta de su paradero, su recuperación contó con la intervención consular y de las autoridades estadounidenses. A ese retorno se sumaron otras 21 piezas devueltas desde ese país, como textiles estilo Chancay y Nasca y cerámicas de estilos Chancay y Cajamarca.

Asimismo, entre los bienes bibliográficos figuran tres piezas recuperadas por el Ministerio de Cultura en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (una del siglo XVII y dos del siglo XVIII) y el manuscrito Arte Antiguo Peruano del Museo Nacional (1942), devuelto desde Brasil.

Elaborada por el ingeniero ruso Constantino Malinovsky con 15 acuarelas sobre cerámicos de la colección del entonces Museo Nacional, la obra fue evaluada por la Biblioteca Nacional del Perú y devuelta voluntariamente por su poseedor en Brasil tras las gestiones conjuntas de la Cancillería, el Ministerio de Cultura y la BNP.

Horarios de visita y acceso del público

La exposición Wasinman Kutispa - Volviendo a Casa permanece abierta hasta el 26 de noviembre en la sala Paracas del Ministerio de Cultura, con atención de martes a domingo entre las 9:30 a. m. y las 4:30 p. m. y entrada gratuita para todo el público.

La exhibición de estas 47 piezas recuperadas y repatriadas permite dimensionar el trabajo articulado entre instituciones peruanas y autoridades extranjeras para frenar el tráfico ilícito de bienes culturales. Más allá del valor histórico y artístico de cada obra, la muestra acerca a la ciudadanía un patrimonio recuperado que vuelve a formar parte del espacio público.