18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se pronunció tras la denuncia en su contra desde el Congreso que busca inhabilitarlo hasta por 10 años. Asimismo, defendió las decisiones del pleno de la entidad que preside sobre la sucesión en alcaldías y afirmó que fueron adoptadas de acuerdo a la Constitución y la ley.

Defiende las decisiones

A su salida del hemiciclo donde se expuso el presupuesto del JNE para el 2027, Burneo Bermejo no eludió a la pregunta sobre este pedido para que no pueda ejercer cargos públicos por una década. Señaló que el Parlamento tiene derecho a hacerlo y confía en que proceda con criterio.

"Nosotros respetamos, en este caso las iniciativas que puedan tener, las denuncias, pero confío en que el Congreso va a actuar objetivamente, ponderando todas las acciones. Y respecto a las decisiones que nosotros hemos tomado en el marco constitucional, finalmente la decisión es del Pleno, no es la decisión del presidente", sostuvo.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se pronunció tras la denuncia en su contra desde el Congreso que busca inhabilitarlo hasta por 10 años. Asimismo, defendió las decisiones del pleno de la entidad que preside sobre la sucesión en alcaldías y afirmó que fueron adoptadas de acuerdo con la Constitución y la ley. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 19, 2026

Asimismo, recordó que el organismo que preside guió al electorado para que conozcan bien a todos los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales, así como a conocer las listas con las que se presentaban. Esto ante los casos de candidaturas encubiertas ganadoras, las que no recibirán credenciales.

"La Constitución es clarísima en ese sentido, nosotros habíamos adelantado que no era momento a efecto de hacerlo y así hemos sido clarísimo. También hemos dado el mensaje a todos de que en temas de elecciones municipales se postula a través de lista, que las conozcan", prosiguió.

Senadora Ampuero lo cuestiona

Katherine Ampuero, senadora de Renovación Popular, cuestionó al titular del JNE, Roberto Burneo, por la decisión de no otorgar las credenciales a autoridades que postularon como primeros regidores. Criticó que si la posición que tenía el Pleno era clara, no la haya comunicado desde un inicio a los votantes.

"Si la tenía tan clara en ese sentido, ¿por qué no la dio a conocer de manera oportuna? ¿Por qué permitió que los electores vayan a las urnas pensando que van a dar su voto a determinados candidatos? Si la ley es tan clara, ¿por qué esperó a los resultados? Es una burla a la ciudadanía y a los candidatos", precisó.

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Luego de que se impulsará una denuncia para inhabilitarlo por 10 años, el presidente del JNE, Roberto Burneo salió en su defensa y aseguró que la decisión para no entregar credenciales en casos de elecciones encubiertas, fue una decisión del Pleno y no suya.