18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El director de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, Calm. Jorge Vizcarra Figueroa, se pronunció sobre la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano hasta este fin de semana.

Como se recuerda, a través del Aviso Especial de Oleaje N.º 49-26, este fenómeno estará presente desde hoy, miércoles 18, hasta el domingo 22 de noviembre, motivo por el cual, el oficial exhortó a la población a adoptar todas las precauciones del caso, a fin de evitar situaciones que puedan poner en peligro sus vidas.

Aconseja no ir a las playas desde el jueves 19 debido a su bravura

En entrevista brindada este miércoles 18 de noviembre al programa "Exitosa Te Escucha", Vizcarra Figueroa advirtió que desde las 11:00 p. m. de mañana, jueves 19 de noviembre, la marea del mar alcanzará su máximo nivel en el litoral norte del país, llegándose a incrementar hasta 60 centímetros.

En ese sentido, recomendó a las personas no acudir a las playas desde el jueves hasta el sábado 21 y acatar las disposiciones que pudieran establecer las autoridades locales y las respectivas Capitanías de Puerto.

"Esto podría tener un impacto significativo. Por eso reiteramos, la necesidad de que la población tome las precauciones y en todo caso el día jueves, viernes y sábado no se vayan a la mar, no hagan actividad costera. Eviten ir a las playas", señaló.

🔴🔵 #MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En diálogo con Exitosa, Jorge Vizcarra, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, advirtió sobre la presencia de fuertes oleajes anómalos en el litoral durante los próximos días. Ante esta situación, exhortó a la población a evitar acudir a las playas el jueves, viernes y sábado. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j November 18, 2026

Asimismo, no descartó que conforme pasen las horas se disponga el cierre de puertos en el litoral norte e incluso también en el litoral centro por los efectos que trae consigo los fuertes oleajes anómalos.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomiendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

De esta manera, las instituciones recomendaron a la población no acudir a las playas en este fin de semana.