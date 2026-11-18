18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi fue saludada por su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, previo a la toma de foto oficial que marca el inicio de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

De acuerdo con el medio Actualidad RT, ambos mandatarios cruzaron un apretón de manos y un breve saludo en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ). Asimismo, el titular del Kremlin hizo lo propio con el mandatario chileno, José Antonio Kast.

🇷🇺🇨🇱🇵🇪 Vladímir Putin saluda a José Antonio Kast, presidente de Chile y a Keiko Fujimori, presidenta de Perú https://t.co/wVhmi8UsBH — RT Última Hora (@RTultimahora) November 19, 2026

Saludo protocolar previo al inicio del Foro

Cabe precisar que, la sesión de la tradicional "foto de familia" empezó pasada las 9:00 a. m. del jueves 19 de noviembre en mencionada ciudad del país asiático, donde los presidentes, jefes de Gobierno y primeros ministros de los 21 Estados miembros fueron recibidos por el mandatario chino, Xi Jinping.

Previo al inicio de la fotografía oficial, las autoridades fueron llegando al Shenzhen International Communication Center, donde se saludaron protocolarmente. Tal como ocurrió entre Fujimori, Putin y Kast, otro momento que marco la sesión fue el saludo del propio presidente ruso a Donald Trump y con su par ruso.

(Noticia en desarrollo...)