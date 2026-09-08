Embajador Bernie Navarro destaca avances y confía en consolidar la relación bilateral con Perú

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El embajador de los EE. UU. en el Perú, Bernie Navarro, estimó que la relación bilateral se consolidará y "dará un paso más allá". Ello tras firmar el Memorando de Entendimiento (MOU) sobre Inteligencia Artificial (IA) entre Estados Unidos y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Perú y EE. UU. anuncian acuerdo sobre inteligencia artificial

En la mañana del martes 8 de septiembre, el embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se hizo presente en la inauguración de la "Cumbre IA 2026: Dando forma al futuro digital", evento que reúne a especialistas, empresas y organizaciones vinculadas al desarrollo tecnológico, llevada a cabo en San Isidro.

Al hacer uso de la palabra, destacó la suscripción de un memorándum de entendimiento sobre inteligencia artificial (IA) con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Asimismo, resaltó el acuerdo de EE. UU. con Perú sobre el uso de la IA para fortalecer la regulación, capacitar a la fuerza laboral y desarrollar la infraestructura digital.

También señaló que el memorándum contempla apoyo para negociar con empresas estadounidenses y promover una IA que respete la soberanía. En ese sentido, indicó que el convenio representa un avance significativo en la cooperación entre ambas naciones.

"Perú ya ha demostrado audacia en materia de regulación de IA al desarrollar un marco que fomenta la innovación y confía en el sector privado para liderar el proceso. (...) EE. UU. está orgulloso de trabajar junto al Perú para construir e implementar la IA de manera que se respete su soberanía", precisó el embajador Bernie Navarro.

#PCMInforma | 🇵🇪🤝🇺🇸 Perú y Estados Unidos fortalecen su cooperación en inteligencia artificial



El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, participó en el AI Summit: Shaping the Digital Future 2026, encuentro que reúne a autoridades, especialistas, universidades y... pic.twitter.com/Kbft4jUCPj — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 8, 2026

Bernie Navarro destaca relación de Estados Unidos con Perú

Pero no todo quedó ahí, ya que el embajador Bernie Navarro subrayó el compromiso de Estados Unidos con el desarrollo tecnológico soberano del Perú. "Este acuerdo llevará nuestra relación bilateral un paso más allá", afirmó para seguidamente expresar su deseo de ver "a dónde llevan las conversaciones de hoy y las alianzas que de ellas salgan en los meses y años por venir".

Durante su discurso, también destacó los avances que hay entre ambas naciones. Según detalló, en horas de la tarde de este martes, Miami Dade College y el ICPNA firmarán un convenio que abrirá el acceso de los peruanos a cursos de IA.

Bernie Navarro ante la llegada de Marco Rubio a Perú

Al finalizar destacó una frase que generó el aplauso de todos los presentes en la "Cumbre IA 2026: Dando forma al futuro digital", "juntos somos más fuertes", el cual se vio replicado también en una reciente publicación en su cuenta oficial de X, pero en el contexto del anuncio del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de que recibirá al Perú en el Escudo de la Américas.

De esa manera, tras firmar un memorándum de entendimiento sobre inteligencia artificial, el embajador de EE. UU., Bernie Navarro, destacó los avances y la consolidación de la relación bilateral de Estados Unidos con Perú.