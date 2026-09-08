Yuri Castro cuestiona las sentencias en contra de Vladimir Cerrón: "Fueron injustas, vulneraban sus derechos"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Yuri Castro, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre, se refirió acerca de Vladimir Cerrón, líder del partido político que integra. Enfatizó que las sentencias que tuvo en contra el también exgobernador regional de Junín "fueron injustas" y que "vulneraban sus derechos".

Cerrón se aleja momentáneamente de la política

Yuri Castro dejó entrever que Vladimir Cerrón, tras quedar libre de sus procesos judiciales, optaría por mantenerse alejado de la política.

"El doctor ya está libre de todos sus temas judiciales, por lo menos en el tema de prisiones preventivas que le han levantado todas. Se va a tomar un tiempo para rehacer sus temas personales", afirmó.

Castro recordó anterior encarcelamiento

Ante los cuestionamientos sobre por qué Cerrón no cumplió la sanción impuesta cuando era perseguido por la justicia, Castro recalcó que el exgobernador ya había sido encarcelado anteriormente, por lo que consideró que dicha situación podría repetirse.

"Recordemos que al doctor Vladimir Cerrón lo sacan del gobierno regional para llevarlo al penal por una sentencia que después sería anulada. En esta ocasión querían hacer exactamente lo mismo, llevarlo preso y después pedir disculpas", apuntó.

Castro cuestionó decisiones judiciales contra Cerrón

En ese sentido, Castro sostuvo que las decisiones judiciales adoptadas contra Cerrón fueron desacertadas y vulneraron sus derechos, una postura que, según afirmó, habría sido respaldada por la Corte Suprema al disponer su absolución.

"Vladimir tuvo razón en el tiempo. Las sentencias que se le dieron a él fueron injustas que vulneraban sus derechos, tanto así que la propia Corte Suprema, presidida por San Martín en un caso, le dieron la razón a sus abogados. Estar en la clandestinidad es mucho más dificil que estar preso", indicó.

En diálogo con Exitosa, Yuri Castro, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre, se pronunció sobre Vladimir Cerrón, líder de su partido, y cuestionó las sentencias judiciales que recibió el exgobernador regional de Junín, al considerar que fueron injustas y vulneraron sus derechos.