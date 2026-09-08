¡Árbitro confirmado para el clásico! Descubre quién dirigirá el Alianza Lima vs. Universitario

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo va quedando listo para el segundo clásico del año entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El duelo se jugará este sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva, y ya se conoció qué árbitro tendrá la difícil tarea de dirigir el encuentro.

Micke Palomino dirigirá el clásico en Matute

La expectativa estaba a full por conocer al árbitro principal del Alianza Lima vs. Universitario, sobre todo después de las polémicas que dejaron algunos partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura. Y finalmente ya hay nombre confirmado.

Según informó el periodista Kevin Pacheco, Micke Palomino será el encargado de dirigir el esperado choque entre blanquiazules y cremas. La Conar tenía previsto oficializar la designación a través de sus canales.

Poco después, la Conar publicó la programación correspondiente a la fecha 9 y confirmó al equipo arbitral que acompañará a Micke Palomino. Michael Orue y Stephen Atoche serán sus asistentes, mientras que Alexander Blas cumplirá la función de cuarto árbitro.

En la sala del VAR también habrá presencia confirmada. Alejandro Villanueva estará a cargo del videoarbitraje junto con Raúl López, por lo que el clásico tendrá todo el equipo arbitral listo para una noche que, como suele pasar en estos partidos, promete bastante tensión.

Será su primer clásico entre Alianza y la 'U'

Y aquí viene un dato que llama la atención: Micke Palomino dirigirá por primera vez un clásico entre Alianza Lima y Universitario desde que figura como árbitro oficial del campeonato peruano.

Es decir, el juez no tiene antecedentes dirigiendo un partido de esta magnitud entre los dos grandes del fútbol peruano. Eso sí, ya ha estado al frente de encuentros de ambos equipos durante el Clausura.

La última vez que Palomino arbitró a Alianza Lima fue en el empate 1-1 frente a Melgar, en Arequipa. Ese partido terminó envuelto en polémica por el gol del conjunto rojinegro, debido a que había dos pelotas dentro del campo.

Por el lado de Universitario, su actuación más reciente fue en el triunfo por 3-2 sobre FC Cajamarca como visitante. En aquel compromiso, Palomino expulsó a Anderson Santamaría después de sancionar un penal y también recibió cuestionamientos por no mostrar una tarjeta roja a Piero Quispe.

Así, Micke Palomino quedó confirmado como el árbitro del clásico entre Alianza Lima y Universitario, en un partido que se jugará este sábado 12 de septiembre en Matute.