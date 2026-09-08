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Juegos Panamericanos Lima 2027

Villa Panamericana se encuentra en buenas condiciones para los Juegos Panamericanos Lima 2027, indica presidente del IPD

Óscar Fernández Cáceres, presidente del Instituto Peruano del Deporte, sostuvo que para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2026 la Villa Panamericana se encuentra en óptimas condiciones.

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08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/09/2026

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En diálogo con Exitosa, Óscar Fernández Cáceres, presidente del Instituto Peruano del Deporte, sostuvo que para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027 la Villa Panamericana se encuentra en óptimas condiciones y que habrá que enfocarse en el tema de hotelería porque vendrán al país un mayor número de deportistas en comparación a los del 2019. Mencionó que uno de los retos es dejar un legado deportivo como canchas de tenis.

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