Prueba PISA 2025: Perú retrocedió en resultados y obtuvo puntaje similar al del 2015

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según los reportes de la prueba PISA 2025, el Perú se ubica dentro de uno de los países con mayor retroceso a nivel de pruebas de comprensión lectora, ciencia y matemáticas, al punto de tener un puntaje similar al de hace una década, es decir, en el 2015.

Prueba PISA 2025, ¿cuáles fueron los resultados de Perú?

El documento que se realiza cada tres años, denominado Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo medir el rendimiento de alumnos de distintos países de 15 años en diferentes asignaturas como ciencia, matemáticas y comprensión lectora.

De acuerdo al reporte en el que participaron 6,991 estudiantes de 260 colegios a nivel nacional, el Perú obtuvo 406 puntos en ciencias, 390 en lectura y 382 en matemáticas. Sin embargo, los promedios de la organización fueron de 484, 463 y 465 respectivamente, eso quiere decir que, los valores se encuentran por debajo del promedio de la OCDE.

A diferencia del año 2022, Perú perdió 2 puntos en ciencia, 18 en lectura y 26 en matemáticas. Asimismo, estos valores, en lugar de tener un incremento significativo al de hace 3 años, resultaron que son similares a los reportados en 2015.

Resultados de la prueba PISA 2025 en Lectura

Exministro de Educación afirma que hay una crisis en el aprendizaje

En diálogo con Exitosa, Juan Cadillo, exministro de Educación, señaló que los resultados que Perú ha obtenido en la prueba PISA 2025 consolida la crisis de aprendizaje que el país arrastra desde hace tiempo, por tal motivo aseguró que es necesario tomar conciencia y actuar.

"Esto consolida la crisis de los aprendizajes que arrastramos desde larga data, sobre ello es importante tomar conciencia y empezar a actuar", expresó el extitular.

Asimismo, el extitular mencionó que el país tenía un aliciente que iba mejorando poco a poco, pero llegó la pandemia y varios de los efectos de las mejoras que se podían ver se congelaron y hubo un retroceso en comparación a evaluaciones anteriores.

"La prueba PISA está orientada a poder ir dando mediciones de como van marchando los aprendizajes a lo largo del mundo, en especial de aquellos países desarrollados. Durante más de una década se ha logrado que varios países también que no son desarrollados ingresen en la prueba con el objetivo de ver cómo el sistema educativo se comporta y que mejoras se pueden dar", afirmó el exministro de Educación.

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Finalmente, la prueba PISA 2025 mencionó que el Perú retrocedió en resultados y obtuvo puntaje similar al del 2015, lo que generó preocupación en el sector.