Fenómeno El Niño en Perú: EsSalud alerta aumento de enfermedades como el dengue y leptospirosis

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió sobre la probabilidad de un aumento de enfermedades como el dengue y la leptospirosis ante las variaciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño en Perú.

Alerta por fenómeno el Niño en Perú: EsSalud se anticipa al dengue

El fenómeno El Niño en Perú representa un riesgo para la salud pública debido a las condiciones climáticas que pueden generar lluvias intensas, inundaciones, acumulación de agua y dificultades en los sistemas de saneamiento.

Ante este escenario y la advertencia del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de que El Niño continúa fortaleciéndose y existe una probabilidad superior al 90% de que se registre un evento muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, EsSalud alertó sobre la posibilidad de un incremento de enfermedades infecciosas en nuestro país.

En diálogo con Exitosa, desde la sede central de EsSalud, el médico epidemiólogo Edwin Neciosup, sostuvo que este fenómeno El Niño genera cambios bruscos de temperatura, es decir, convierte lugares que antes eran fríos en zonas propicias para la proliferación del zancudo del dengue, Aedes aegypti. Pues bien, las lluvias y la acumulación de agua pueden favorecer la reproducción de este vector cuando existen recipientes, objetos o espacios donde el agua permanece estancado.

El representante de EsSalud destacó que las regiones donde se encuentran mayor cantidad de casos de dengue son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y también en Lima. "En dengue hay un 61 % de incremento con respecto al año pasado y es importante tener en cuenta ese detalle", acotó.

Leptospirosis y contacto con agua contaminada

Ante ese eventual panorama por el fenómeno El Niño, EsSalud refuerza la vigilancia epidemiológica a nivel nacional y fortalece la preparación de sus redes asistenciales, con especial atención en las zonas de mayor riesgo.

Además, el médico epidemiólogo Edwin Neciosup, precisó ante las cámaras de Exitosa, que otra enfermedad que puede cobrar relevancia durante periodos de lluvias e inundaciones es la leptospirosis, una enfermedad causada por la bacteria Leptospira que podría encontrarse en el agua o suelo contaminado, especialmente en zonas afectadas por desbordes o aniegos.

"Tenemos por este incremento de temperaturas y lluvias, se inundan las zonas donde usualmente viven las ratas y estas tienden a ir a las viviendas contaminando alimentos y zonas alrededores", indicó.

Recomendaciones de EsSalud: ¿cómo prevenir esas enfermedades?

Finalmente, el especialista en la salud precisó algunas recomendaciones para ayudar a prevenir el dengue y la leptospirosis, ante el riesgo asociado por el fenómeno El Niño en Perú.

Recomendó no automedicarse, mantener los recipientes de agua correctamente tapados, eliminar objetos que puedan acumular agua y mantener limpios los espacios alrededor de las viviendas. En el caso de inundaciones, se debe evitar el contacto innecesario con aguas estancadas y reforzar las medidas de higiene.

EsSalud, ante las variaciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, advirtió sobre el incremento de enfermedades como el dengue y la leptospirosis debido a los cambios bruscos de temperatura y los problemas de salubridad que podría presentarse en diversas zonas del país.