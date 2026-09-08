Capturan a cinco presuntos extorsionadores que cobraban por ocupar espacios públicos en Lima

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 08/09/2026
Agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la DIRINCRI PNP capturaron a cinco presuntos integrantes de una organización criminal que habría extorsionado a comerciantes del Cercado de Lima.
Según las investigaciones, los intervenidos exigían dinero a cambio de permitir la ocupación de espacios públicos utilizados para instalar puestos de venta de prendas de vestir.
La intervención se realizó como parte del Plan de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, con información proporcionada por personal de inteligencia policial.
Denuncia permitió iniciar pesquisas
La investigación comenzó luego de que una de las presuntas víctimas denunciara haber recibido mensajes intimidatorios. En ellos, los extorsionadores le habrían exigido pagos y realizado amenazas contra su integridad y la de sus familiares.
A partir de esta denuncia, los agentes realizaron labores de inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos y establecer su presunta vinculación con el cobro de cupos a comerciantes.
Incautaron dinero y celulares
Durante el operativo, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares y S/ 2.503 en efectivo, además de dos libretas que contenían nombres y montos de dinero que serían analizados como parte de las investigaciones.
Estos elementos podrían ayudar a los agentes a establecer cómo se realizaban los cobros y quiénes estarían involucrados en la presunta red de extorsión.
La Policía continúa con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades individuales de los intervenidos y establecer si existen más víctimas o integrantes vinculados a esta organización.
El caso forma parte de las acciones desplegadas por la PNP contra las distintas modalidades de extorsión que afectan a comerciantes y trabajadores en Lima.