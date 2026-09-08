Capturan a cinco presuntos extorsionadores que cobraban por ocupar espacios públicos en Lima

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la DIRINCRI PNP capturaron a cinco presuntos integrantes de una organización criminal que habría extorsionado a comerciantes del Cercado de Lima.

Según las investigaciones, los intervenidos exigían dinero a cambio de permitir la ocupación de espacios públicos utilizados para instalar puestos de venta de prendas de vestir.

La intervención se realizó como parte del Plan de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, con información proporcionada por personal de inteligencia policial.

🚨 POLICÍA CAPTURA A CINCO PRESUNTOS EXTORSIONADORES EN EL CERCADO DE LIMA



En el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la DIRINCRI PNP, con información de la División de... pic.twitter.com/5Y2jtPmPhi — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) September 7, 2026

Denuncia permitió iniciar pesquisas

La investigación comenzó luego de que una de las presuntas víctimas denunciara haber recibido mensajes intimidatorios. En ellos, los extorsionadores le habrían exigido pagos y realizado amenazas contra su integridad y la de sus familiares.

A partir de esta denuncia, los agentes realizaron labores de inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos y establecer su presunta vinculación con el cobro de cupos a comerciantes.

PNP presentó a cinco integrantes de banda de extorsionadores que operaba en el Cercado de Lima

Incautaron dinero y celulares

Durante el operativo, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares y S/ 2.503 en efectivo, además de dos libretas que contenían nombres y montos de dinero que serían analizados como parte de las investigaciones.

Estos elementos podrían ayudar a los agentes a establecer cómo se realizaban los cobros y quiénes estarían involucrados en la presunta red de extorsión.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades individuales de los intervenidos y establecer si existen más víctimas o integrantes vinculados a esta organización.

El caso forma parte de las acciones desplegadas por la PNP contra las distintas modalidades de extorsión que afectan a comerciantes y trabajadores en Lima.