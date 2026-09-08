Pobladores de Ñaña protestan en exteriores del Midagri y exigen medidas preventivas ante el Fenómeno El Niño

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La preocupación crece entre los pobladores de Ñaña ante la llegada de un nuevo periodo de lluvias y el riesgo de activación de quebradas en Lima Este. Desde las seis de la mañana, vecinos de diferentes asociaciones se movilizaron hasta los exteriores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en el distrito de Jesús María, para exigir medidas urgentes que permitan reducir el impacto de posibles huaicos y deslizamientos.

Los manifestantes aseguran que tres quebradas representan un riesgo para las zonas pobladas: Vizcachera, San Francisco y Laguna de la Era. Según los dirigentes, hasta el momento no se habrían ejecutado los trabajos de descolmatación y limpieza que vienen solicitando desde hace varios años.

Advierten riesgo para más de 50 mil personas

Américo Isidro, dirigente vecinal, explicó que el principal pedido de los pobladores es el envío de maquinaria hacia las quebradas para ejecutar trabajos de prevención antes de que las condiciones climáticas se intensifiquen.

"Lo que nosotros estamos pidiendo es que las maquinarias lleguen hacia las quebradas porque no han llegado y necesitamos descolmatación, necesitamos maquinarias con suma urgencia. ¿Por qué? Porque ya se viene el fenómeno el niño, por ese motivo estamos en pie de lucha porque el ministro no nos hace caso, por eso es que estamos acá en pie de lucha."

El dirigente sostuvo que la problemática afecta a numerosas asociaciones ubicadas en la parte baja de Ñaña y advirtió sobre la cantidad de personas que podrían quedar expuestas ante la activación de las quebradas.

"En zona de Ñaña, más de 50 mil personas que estamos en las quebradas, por eso necesitamos con suma urgencia maquinarias para nuestra población."

Isidro señaló que, aunque se han realizado algunos trabajos en sectores de Lurigancho-Chosica, estos no habrían alcanzado las zonas donde se concentra la población de Ñaña.

"Sí se han hecho, pero parte arriba, donde está cerca a la municipalidad de Chosica, pero hacia abajo, lo que estamos en parte baja, la que estamos en la terraza del valle, quebrada de Vizcachera, no se ha hecho ni un trabajo, no llega el alcalde, no llega el ministro, no hay maquinaria en la municipalidad" , manifestó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Hasta los exteriores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en el distrito de Jesús María, han llegado un gran número de pobladores de Ñaña para exigir medidas preventivas para mitigar el impacto de El Niño Costero. Un total de tres quebradas... pic.twitter.com/p6YIoE04c4 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 8, 2026

Recuerdan el impacto del huaico de 2017

Los vecinos también recuerdan los efectos que dejó el fenómeno ocurrido en 2017. Isidro afirmó que aquel episodio provocó graves daños y dejó a numerosas familias con dificultades para movilizarse debido a la interrupción de las vías.

"El 2017 ha arrasado con todo, con todo. La avenida se ha venido, no sé, no se ha dejado con sin vías de acceso hacia la carretera central. Necesitamos muros de contención, necesitamos una salida hacia el río Rimac, pero lamentablemente no se está haciendo nada por ahora."

Otra pobladora señaló que las solicitudes de prevención llevan años y que existe temor entre las familias de la zona, especialmente ante la posibilidad de que se repita un escenario similar.

"Nosotros hemos venido pidiendo ya más de tres años, pidiendo maquinaria para que descolmaten toda esa quebrada vizcachera, la laguna del aire."

La vecina agregó que los pobladores esperan que las autoridades puedan aprobar el presupuesto necesario para ejecutar las obras. Los pobladores de Ñaña buscan que sus pedidos sean atendidos antes de que las lluvias y la activación de quebradas generen una emergencia. Con el recuerdo de los huaicos de 2017 aún presente, los vecinos consideran que la prevención y la ejecución oportuna de obras son claves para proteger a miles de familias de Lima Este.