Cancillería confirmó la liberación de dos peruanos detenidos en Venezuela

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería informó sobre la liberación de dos connacionales detenidos por el régimen chavista en Venezuela. Se trata de los ciudadanos Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, quienes fueron detenidos arbitrariamente en el país sudamericano.

Dos peruanos liberados

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la liberación de dos ciudadanos peruanos los cuales permanecían detenidos en Venezuela tras su detención arbitraría.

Tal información fue ratificada mediante el comunicado de prensa 003-26 con fecha del 28 de enero del 2026 donde se informa sobre la situación de los connacionales Ricardo Meléndez y Arturo Paredes.

Según indicó la Cancillería, su liberación se ha consolidado tras la intervención de esta entidad estatal luego de realizar las gestiones necesarias con el actual régimen Venezolano.

Tales liberaciones se enmarcan en la liberación de presos políticos en Venezuela, hecho que ha sido acelerado tras la captura de Nicolás Maduro tras la intervención militar de Estados Unidos.

Según informó la Cancillería, las gestiones se están realizando a través de la Sección de Intereses del Perú en Caracas, bajo la custodia de la Embajada de Brasil.

De esta forma, se están brindado las asistencias consulares correspondientes a los dos compatriotas. Además, se han iniciados las coordinaciones para facilitar el retorno de ambos hacia el territorio nacional.

Con la liberación de estos ambos ciudadanos, se continúa con las gestiones para excarcelar a todos los peruanos que continúan presos de forma arbitraria en Venezuela. "El Perú mantiene sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros connacionales", indica el comunicado.

Peruanos liberados confirmaron maltratos

El peruano Renzo Huamanchumo reveló que durante el tiempo que estuvo secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro sufrió de diversas torturas que continúan afectando su estabilidad física y emocional.

El connacional fue acusado de conspirar contra Maduro y su liberación se dio gracias a un intercambio de detenidos entre los gobiernos de Venezuela y El Salvador.

Tras ser liberado a mediados de julio del 2025, el peruano Renzo Huamanchumo denunció que durante su estancia en el penal había sido injustamente torturado tras ser acusado de una presunta conspiración contra el presidente Maduro.

Huamanchumo no tenía esperanzas de salir de esa prisión en la que lo habían inducido y pensó que su vida terminaría en la cárcel de El Rodeo 1, en donde fue recluido. En tal lugar refirió que recibió torturas "hasta el fnal" de su estancia.

La liberación de dos ciudadanos peruanos más alienta la esperanza de aquellos compatriotas detenidos arbitrariamente por el régimen chavista en Venezuela. La Cancillería informó que se están realizando las gestiones para extraditar a ambos.