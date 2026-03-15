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EsSalud apertura nueva sede en SMP y Callao para más de 480 asegurados de Lima Norte

Más de 480 mil asegurados de Lima Norte ya tienen a disposición la nueva sede de EsSalud con su Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) entre SMP y Callao para poder agilizar sus trámites de aseguramiento cerca a sus hogares.

EsSalud apertura nueva sede entre SMP y Callao para asegurados.
EsSalud apertura nueva sede entre SMP y Callao para asegurados. Composición Exitosa

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/03/2026

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El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó a la ciudadanía de Lima Norte que ha puesto en operación su nueva sede de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) entre el distrito de San Martín de Porres y Callao, con el fin de agilizar trámites más cerca a sus domicilios.

EsSalud abre nueva sede para asegurados en Lima Norte

Según detalló la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la nueva sede se ubica en la avenida Pacasmayo, manzana O, lote 34, en el Callao. Este espacio moderno y equipado permitirá optimizar la atención de 488,591 asegurados activos.

EsSalud señaló que, por su ubicación estratégica, esta oficina beneficiará principalmente a los ciudadanos de la zona norte de la capital y de la Provincia Constitucional, quienes ya no tendrán necesidad de desplazarse largas distancias para trámites vinculados al seguro.

La nueva infraestructura cuenta con módulos de atención que incluyen equipos tecnológicos modernos que permiten agilizar los procesos, reducir tiempos de espera y garantizar una atención eficiente.

Además, se han implementado sistemas informáticos que facilitan el acceso inmediato a la información que requieren los asegurados y la población interesada en incorporarse a un seguro.

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Los servicios de atención en la nueva OSPE de EsSalud incluyen:

  • Registro de derechohabientes
  • Acreditaciones complementarias
  • Pagos de prestaciones económicas por lactancia
  • Maternidad
  • Incapacidad temporal y sepelio
  • Afiliaciones al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Minsa lanza campaña gratuita de despistaje de cáncer en marzo

La entidad liderada actualmente por Juan Carlos Velasco, reveló que realizan una nueva campaña gratuita denominada "Empezamos por nosotras", con el objetivo de realizar tamizajes de cáncer en distintos centros de salud.

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En ese marco, ten en cuenta que esta iniciativa, según reveló el Minsa, se llevará a cabo en todo marzo del 2026. Asimismo, se detalló que los beneficiarios de esta campaña de despistaje y prevención de cáncer de mama y de cuello uterino, sin costo alguno, serán los siguientes:

  • Mujeres de 25 a 29 años y de 50 a 64 años, quienes podrán realizarse un Papanicolau.
  • Mujeres de 30 a 49 años para pruebas moleculares de VPH o IVAA.
  • Mujeres de 40 a 69 años de edad para una mamografía bilateral.

En ese marco, se dio a conocer el listado de establecimientos de salud para ubicar tu punto de atención y realizarte los exámenes de despistaje de cáncer de forma gratuit en todo marzo: 

  • Para tamizaje de cáncer de cuello uternino (VPH) puedes acceder a través de este LINK.
  • Para tamizaje de cáncer de mama (mamografía) a través de este ENLACE.

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