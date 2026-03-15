¡El auto de Google vuelve a las calles del Perú! Estas ciudades serán capturadas por sus cámaras

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante este 2026, el conocido vehículo de Google Street View volverá a circular por distintas ciudades del país con el objetivo de capturar nuevas imágenes que luego serán integradas a Google Maps.

Este proceso permitirá renovar las vistas de calles, avenidas y espacios públicos, ofreciendo a los usuarios información más reciente y precisa al momento de explorar un lugar de forma virtual.

El automóvil, fácilmente reconocible por la cámara instalada en el techo, forma parte del sistema que utiliza la compañía para generar panorámicas en 360 grados de diferentes ciudades alrededor del mundo.

A través de esta tecnología, Google ha logrado registrar más de 10 millones de kilómetros de imágenes en diversos países, facilitando la navegación digital y la exploración remota de miles de lugares.

También hay un sistema de cámara portátil que se puede usar como mochila o se puede instalar en la parte superior de una camioneta, una moto de nieve o una motocicleta.

Esta tecnología se usa para recopilar imágenes de calles angostas o en lugares a los que se puede llegar únicamente a pie, como la ciudadela inca Machu Picchu, en el Perú.

Cómo funciona la tecnología de Street View

Todo comienza con las fotos que capta el auto de Google. Para programar las visitas, se consideran factores como el clima y la densidad poblacional de cada zona, asegurando así la obtención de las mejores imágenes en el momento y lugar adecuados.

Pero no solo se toman fotografías. Para relacionar cada imagen con su ubicación geográfica en el mapa, Google combina las señales de los sensores del automóvil que registran los datos del GPS, la velocidad y la dirección.

Con ello, se puede reconstruir la ruta exacta del automóvil, también inclinar y alinear correctamente las imágenes, según sea necesario.

Estas son las próximas fechas en el Perú, según el calendario de visitas del auto de Street View:

Amazonas: Pedro Ruiz, Pomacochas 01/2026 - 12/2026

Pedro Ruiz, Pomacochas 01/2026 - 12/2026 Ancash: Carhuaz, Huaraz, Recuay 01/2026 - 12/2026

Carhuaz, Huaraz, Recuay 01/2026 - 12/2026 Apurímac: Abancay, Huanicapa 01/2026 - 12/2026

Abancay, Huanicapa 01/2026 - 12/2026 Arequipa: Mollendo 01/2026 - 12/2026

Mollendo 01/2026 - 12/2026 Chiclayo: Pimentel, San Jose 01/2026 - 12/2026

Pimentel, San Jose 01/2026 - 12/2026 Barranca: Ocros 01/2026 - 12/2026

Ocros 01/2026 - 12/2026 Cajamarca: Cajabamba ,Cauday 01/2026 - 12/2026

Cajabamba ,Cauday 01/2026 - 12/2026 Cusco: Aguas Calientes, Ollantaytambo, Pichari 01/2026 - 12/2026

Aguas Calientes, Ollantaytambo, Pichari 01/2026 - 12/2026 Junín: Junín 01/2026 - 12/2026

Junín 01/2026 - 12/2026 La Libertad: Huamachuco, Santiago de Chuco 01/2026 - 12/2026

Huamachuco, Santiago de Chuco 01/2026 - 12/2026 Lambayeque: Lambayeque 01/2026 - 12/2026

Lambayeque 01/2026 - 12/2026 Moquegua: Ilo 01/2026 - 12/2026

Ilo 01/2026 - 12/2026 Puno: Huancané, Juliaca 01/2026 - 12/2026

Huancané, Juliaca 01/2026 - 12/2026 San Martin: Moyobamba, Nueva Cajamarca, Rioja, Soritor 01/2026 - 12/2026

Al explorar Google Maps y Street View, los usuarios pueden ver la fecha exacta en que se tomó cada foto, ya sea desde la versión web o la aplicación móvil.