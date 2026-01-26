Donald Trump contento por la rápida liberación de presos políticos en Venezuela: "Este ritmo aumentará"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Venezuela comenzó desde finales de diciembre la liberación de presos políticos, algo que fue aplaudido por la comunidad internacional. En ese contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció al respecto y mostró su conformidad debido al buen ritmo con el que se está realizando.

Será más acelerado

A través de sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca se pronunció y expresó que esto se desarrolla gracias a la colaboración de las autoridades venezolanas. Indicó que la cadencia con la que se está llevando a cabo el proceso es veloz y que es un gesto para resaltar de la gestión que tiene a su cargo Delcy Rodríguez.

"Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y que este ritmo aumentará dentro de un corto periodo de tiempo. Agradezco a los líderes venezolanos por aceptar este poderoso gesto humanitario", manifestó el mandatario en su cuenta oficial de Truth.

Esta declaración de Trump se da luego de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunciara que hasta el momento son 600 las personas que han sido puestas en libertad. Como parte de un plan de liberación iniciado el pasado 24 de diciembre y que fue anunciado por el propio gobierno venezolano.

Cabe precisar que en el país sudamericano también habían presos políticos de nacionalidad estadounidense y que fueron soltados 10 días después de la detención de Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas.

Liberación en las últimas semanas

Según la ONG Foro Penal, 110 presos políticos fueron liberados desde que cayó el régimen de Maduro Moros. Esta cifra contrasta con las oficiales y que según el Ejecutivo han sido 600 las personas que dejaron el encarcelamiento, aunque para la organización esta cifra ha sido exagerada.

Al respecto habló Gonzalo Himiob, integrante de la ONG, precisando que la verificación y posterior confirmación de las excarcelaciones un proceso largo y minucioso. Foro Penal precisó semanas atrás que a una gran parte de los liberados no les han retirado los cargos, por lo que su situación legal es inestable.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su conformidad con la velocidad que los presos políticos están siendo liberados de Venezuela. Así lo hizo conocer a través de su cuenta de Truth, asegurando que el ritmo será más rápido conforme pasen las semanas.