'El Monstruo' llegó a Lima: Erick Moreno Hernández arribó tras ser extraditado desde Paraguay

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' ya se encuentra en Lima tras ser capturado en Paraguay y ser entregado a las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la mañana de este miércoles 28 de enero.

El cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' llegó en el avión Antonov de la PNP fuertemente resguardado y con un uniforme de color naranja con la inscripción 'detenido' para pasar por las diligencias de ley. Posteriormente será llevado a la carceleta de la Dircote donde permanecerá hasta ser trasladado a un penal de máxima seguridad.

Erick Moreno 'El Monstruo' en Lima

Enmarrocado y visiblemente identificado, Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', dejó de ser uno de los criminales más buscados del país por su relación con graves crímenes relacionados al secuestro, extorsión, sicariato y otros delitos en su principal punto de ataque, Lima Norte.

Este 28 de enero, el criminal llegó a la Dirección de Aviación Policial en el Callao para afrontar la justicia peruana luego de que fuera capturado el pasado 25 de setiembre del 2025 en la ciudad de San Lorenzo en Paraguay, tras haber permanecer escondido en diversos países.

Su llegada a la capital se dio tras partir desde la ciudad de Asunción (Paraguay) pasando por Cochabamba (Bolivia) hasta su llegada al territorio peruano en la ciudad de Arequipa. Tales escalas se dieron para el abastecimiento de combustible, según precisó la PNP.

Así, Moreno Hernández partió alrededor de las 4:00 de la tarde de este 28 de enero desde el Aérea 3 de las instalaciones de la Fuerza Aérea, anexada al Aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, en la ciudad de Arequipa.

Abordo de la aeronave Antonov, Erick Moreno fue resguardo por autoridades policiales del Perú y de la Interpol bajo estrictas medidas de seguridad para asegurar su arribo a la capital.

#Ahora 🚔 | 𝐄𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐳 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐨 𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐚, donde es custodiado permanentemente por efectivos policiales especializados, como parte de un estricto dispositivo de seguridad. 𝐒𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐚... pic.twitter.com/SgEEKSodST — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 29, 2026

Permanecerá en carceleta de Dircote

La extradición de Erick Moreno Hernández se posiciona como una de las capturas internacionales más importante para beneficio de la seguridad nacional.

En ese sentido, su asignación a un penal de máxima seguridad debe estar garantizada para evitar su reinserción en el mundo criminal peruano.

Hasta que se defina el centro penitenciario donde enfrente la pena privativa de la libertad, Erick Moreno, alias 'El Monstruo', permanecerá en una carceleta de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), tal como informó la PNP.

#PNPinforma 🚔 | Nuestro comandante general PNP, Oscar Manuel Arriola Delgado, supervisa las instalaciones de la Dircote, donde Erick Moreno, alias "El Monstruo", permanecerá en la carceleta, como parte de las medidas de control, a fin de que sea puesto posteriormente a... pic.twitter.com/p88cBnqdDU — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 28, 2026

El comandante general PNP, Oscar Arriola, realizó una inspección a las instalaciones de la carceleta al interior de este inmueble policial donde 'El Monstruo' será recluido mientras se realicen las diligencias de ley correspondientes.