Presidente José Jerí supervisó el traslado y llegada a Lima de Erick Moreno 'El Monstruo'

El presidente José Jerí supervisó de manera remota los pormenores del traslado y presentación oficial de Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", quien llegó a Lima tras ser extraditado desde Paraguay.

El cabecilla de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte" fue presentado ante la prensa en la sede de la Dirección de la Policía Aérea en el Callao, vestido con traje rojo de detenido, chaleco antibalas y esposado, bajo un fuerte despliegue de seguridad.

Jerí monitoreó en directo la operación desde San Isidro, acompañado por el ministro de Educación, Jorge Figueroa, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Cárdenas. La llegada del delincuente, sentenciado a 32 años de cárcel, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país.

El presidente José Jerí supervisó, de manera remota, los pormenores para la presentación oficial de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.



Declaraciones oficiales

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, recordó que la captura de Moreno se produjo tras un operativo que permitió detener a más de 80 integrantes de su organización, incluida su propia madre. Subrayó que "Los Injertos del Cono Norte" fueron responsables de graves delitos, entre ellos el asesinato del músico Paul Flores, integrante de Armonía 10.

Arriola felicitó a las autoridades paraguayas y a los miembros de la PNP, así como al Ministerio Público y a la cartera de Relaciones Exteriores, por el trabajo conjunto que hizo posible la extradición.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que la extradición de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', a nuestro país representa el cierre de "un capítulo preliminar" de la gestión policial entre Perú y Paraguay.



El ministro de Justicia, Walter Martínez, destacó que "no hay refugio seguro para el crimen" y que Moreno "no vuelve como un ciudadano libre, sino para enfrentar todo el peso de la ley".

Señaló que este resultado fue fruto de una estrategia "silenciosa" del Estado y detalló el procedimiento que seguirá el extraditado: control migratorio, exámenes médicos, verificación de identidad y finalmente la junta de clasificación del INPE, que definirá el penal de máxima seguridad donde será recluido.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que "el Estado no claudica en perseguir a los delincuentes que osan atentar contra nuestra población".

Atribuyó el éxito de la extradición a un trabajo articulado entre la policía peruana y paraguaya, y advirtió que "así como el Monstruo, caerán uno a uno", señalando que "la justicia y las rejas los esperan". Tiburcio enfatizó que la estrategia continuará golpeando a las organizaciones criminales "donde más les duele: en su estructura y su financiamiento".

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que, al igual que Erick Moreno 'El Monstruo', las organizaciones criminales "caerán uno a uno".



La supervisión del presidente Jerí y las declaraciones de las principales autoridades reflejan la importancia de la extradición de Erick Moreno. El operativo no solo representa un golpe al crimen organizado, sino también un mensaje de firmeza del Estado frente a las organizaciones que buscan sembrar violencia en el país.