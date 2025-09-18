Línea 1 advierte demoras en el servicio: Pasajeros esperan más de 30 minutos para abordar un tren

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima viene reportando demoras desde las primeras horas de este jueves 18 de septiembre. Así lo dio a conocer la propia entidad a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

En el indican que ante los problemas presentados ya vienen trabajando para darle solución por lo que ofrecen las disculpas del caso a los miles de usuarios que utilizan este sistema para dirigirse a sus respectivos destinos.

"Se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", indicaron.

Demoras en la Línea 1 del Metro de Lima

Tras conocer este hecho, Exitosa acudió a una de las estaciones más transitadas de la Línea 1 del Metro de Lima: La Cultura, ubicada en el cruce de las avenidas Aviación con Javier Prado en pleno corazón de San Borja. Ahí, se pudo percibir la molestia de los pasajeros quienes han tenido que esperar hasta 30 minutos para poder tomar uno de los trenes.

Como se sabe, este sistema masivo de transporte público recorre diversos distritos de la capital desde la Estación Bayovar en San Juan de Lurigancho hasta la Estación Villa El Salvador ubicada en el distrito del mismo nombre. Además, estas no es la primera vez que se reportan demoras en la frecuencia de los tres ya que en anteriores oportunidades se dio algún incidente con usuarios.

Esta vez, el comunicado de la Línea 1 del Metro no especificó las razones de esta demora, pero señalaron que a penas se conozcan novedades las darán a conocer para facilitar la experiencia del usuario.

"Hubo demoras. Yo ya estaba en el tren, pero se paraba y se paraba, pero aproximadamente se ha demorado unos 20 minutos porque siempre estoy 6:30 y he llegado 6:48". indicó una ciudadana en diálogo con Exitosa.

Caos en la nueva Vía Expresa Grau

Otro hecho relacionado con este sistema es el caos que se ha generado alrededor de la Estación Grau debido a la construcción de la Vía Expresa Grau. Esta obra pretende unir dicho servicio con el Metropolitano de manera gratuita, pero su construcción viene generando algunas molestias.

En resumen, la Línea 1 del Metro de Lima viene presentando demoras desde las primeras horas de este jueves 18 de septiembre. Debido a estos inconvenientes, los usuarios viene esperando hasta 30 minutos para abordar un tren.