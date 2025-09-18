Los Olivos: PNP captura a banda presuntamente vinculada a ataque contra bus de Impulsa Progreso en Carabayllo

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de tres ciudadanos venezolanos presuntamente integrantes de la banda criminal 'La Hermandad del Norte', quienes estarían vinculados al ataque extorsivo contra un bus de la empresa de transporte Impulsa Progreso S.A.C., ocurrido el pasado 17 de septiembre en Carabayllo.

El operativo se llevó a cabo la noche del 17 de septiembre de 2025, alrededor de las 20:25 horas, en la avenida Alameda Central, urbanización Previ, Los Olivos, donde los agentes de la División de Investigación de Robos (DIVINROB) intervinieron a los sospechosos cuando se desplazaban en dos motocicletas lineales.

Los detenidos, todos de nacionalidad venezolana, fueron identificados como:

Yon Keiver Daniel Sánchez Rajel (18)

Iván Josué Velásquez Ramírez (18)

Marelbis Derimar Figueredo Aguilar (19)

Incautación de dinamita, droga y armas blancas

Durante la intervención, la Policía halló en poder de los sujetos dos cartuchos de dinamita ocultos en la carrocería de las motocicletas, además de tres teléfonos celulares, un cuchillo, 25 envoltorios de clorhidrato de cocaína y 30 bolsas con marihuana.

Según las investigaciones preliminares, la organización criminal estaría dedicada a extorsionar a empresas de transporte en Lima Norte y se le atribuye participación en el ataque armado contra un bus de Impulsa Progreso en Carabayllo, que dejó a un ciudadano gravemente herido en la cabeza.

El coronel Juan Carlos Montufa Lezama, jefe de la unidad interviniente, dio detalles del caso a Exitosa.

"Hemos podido dar con este paraíso de estos dos sujetos. Al momento de hacer los registros hemos podido encontrar en su interior dos cartuchos de dinamita, dos cartuchos de dinamita que no lo van a sacar a pasear", declaró.

Lucha contra la criminalidad organizada

La PNP informó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones por el delito de contra la tranquilidad pública, peligro común, fabricación, comercialización, uso y porte de suministros peligrosos, así como delitos vinculados a la criminalidad organizada.

El coronel Montufa resaltó que esta captura se enmarca en las acciones del plan "P/O contra la delincuencia y criminalidad organizada 2025", con el objetivo de devolver la seguridad a la ciudadanía.

Asimismo, las autoridades reiteraron su compromiso de combatir de manera frontal las mafias extorsivas que operan en Lima Norte, subrayando que los operativos continuarán para identificar y desarticular a más integrantes de estas redes criminales.

La captura de estos tres presuntos delincuentes en Los Olivos representa un paso importante en la lucha contra la inseguridad que afecta a miles de limeños, especialmente a los empresarios y trabajadores del transporte público, uno de los sectores más golpeados por la violencia extorsiva en los últimos años.