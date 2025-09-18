Villa El Salvador: Extorsionadores amenazan con atentar contra conductores de empresa Santa Catalina

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión continúa apoderándose de las calles de nuestra capital y no para de aterrorizar a los transportistas. Nuevamente extorsionadores atacaron a disparos la cochera de la empresa de transportes Santa Catalina, ubicada en Lomo de Corvina en el distrito de Carabayllo.

Atentado contra empresa de transportes

La noche del último miércoles 17 de septiembre, extorsionadores dispararon contra la el paradero final de la línea 23A de la empresa Santa Catalina, cuya ruta va Villa El Salvador al Cercado de Lima. El ataque se registró alrededor de las 9:00 p. m.

Dos delincuentes llegaron hasta la zona abordo de una motocicleta para disparar hasta en cinco oportunidades contra el portón que presenta varios orificios producto de los impactos de bala. Afortunadamente los conductores y el vigilante que se encontraban en la puerta resultaron ilesos, pues al ser alertados por los disparos se tiraron al piso para salvaguardar sus vidas.

Asesinarán un conductor por día

Un equipo de Exitosa acudió hasta el lugar de los hechos, en donde los choferes reportaron que estos sujetos dejaron una nota amenazante en donde los maleantes exigen dialogar para llegar a un acuerdo con el fin de aumentar 10 soles más de lo que ya viene pagando la empresa desde el 15 de septiembre del 2024.

"Como estamos amigos, ojalá este sea el último acto o presencia que necesiten para poder entrar en diálogo porque sino, a partir de mañana se irá un chofer en plena ruta. Comuniquense con mi persona y vean su seguridad", dice el texto.

Por su parte, los trabajadores brindaron más detalle de lo ocurrido, pues según contaron por ordenanza de la compañía el portón del lugar permanece cerrado y solo se abre cuando una unidad ingresa. Esto fue aprovechado por los individuos para finalmente perpetuar el ataque.

"Se acerca el motorizado que estaba esperando afuera, abrió el portón, tiró el sobre y empezó a disparar al portón y el vigilante lo que hizo fue correr. (...) [Indica] que nos comuniquemos con ese número y que esto es solo una advertencia, que si a partir de mañana no se comunican al número, van atentar chofer por chofer en ruta", contó un trabajador.

Además, informaron que la empresa se encarga de realizar los pagos y expresaron que se sienten atemorizados por esta amenaza pues temen por sus vidas. El mensaje fue dejado y luego los extorsionadores dispararon contra el portón de la empresa Santa Catalina.