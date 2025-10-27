Cardenal Carlos Castillo sobre la 'Generación Z': "Se les ha acusado de terroristas cuando no lo son"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la misa por la llegada de la sagrada imagen del Señor de los Milagros a la Provincia Constitucional del Callao, el cardenal Carlos Castillo se refirió sobre la autodenominada 'generación Z', gestores las últimas marchas contra la clase política en el Centro de Lima y en diferentes partes del país.

En esa línea, hizo alusión a los fuertes calificativos recibidos en las últimas semanas, inclusive de "terroristas". Un ejemplo de ello fueron las expresiones del congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien llamó "terruco" a Eduardo Ruiz Sáenz, conocido como "Trvko" en el mundo artístico, fallecido en la jornada de protestas del 15 de octubre.

"No son terroristas"

En el marco de la celebración religiosa, el líder de la Iglesia Católica en el Perú tuvo palabras significativas hacia los jóvenes; asimismo, instó a dejar de estigmatizarlos, puesto que, no tienen ningún vínculo con grupos subversivos.

"Resolvamos las cosas con amor, como lo están haciendo los jóvenes hoy día, porque se les ha acusado de terroristas cuando no lo son. Y hay que escuchar la voz de los jóvenes", expresó en la homilía.

El acto que contó con aproximadamente 50 000 asistentes fue testigo del respaldo del sacerdote al surgimiento de una "nueva generación" que, según él, busca dar su testimonio a través de expresiones culturales y artísticas en espacios públicos y parroquias. "¿Por qué bailan nuestras generaciones jóvenes? Porque ansían la armonía, el encuentro", destacó.

Borran mural en honor a Eduardo Ruiz

A tempranas horas del jueves 23 de octubre, fue borrado el mural en honor al cantante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, el cual había sido creado por colectivos artísticos y ciudadanos en la vía auxiliar de la Vía Expresa Paseo de la República, La Victoria.

Si bien es cierto que hasta el momento no hay un responsable o institución que se haya hecho cargo del despintado, las cámaras de seguridad del lugar tendrían identificados a los autores de este accionar.

José Rodríguez Giraldo, vocero de la 'generación Z' y del colectivo 'Ni un Joven Menos', lamentó este hecho en "Hablemos Claro", denunciando que están intentando "borrar la libertad de expresión" de una parte de la comunidad artística del Perú.

"Indignación completa, porque ellos están demostrando su libertad de expresión a la comunidad, diciendo que 'Trvko' es un héroe nacional, ya que murió injustamente en la protesta porque él no provocó la violencia", manifestó.

La autodenominada 'generación Z' recibe un importante respaldo por parte de la Iglesia Católica frente a los calificativos recibidos en las últimas semanas.