Eduardo Ruiz: Borran mural en homenaje al rapero fallecido durante protesta del 15 de octubre

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 23 de octubre, fue borrado a tempranas horas del día el mural pintado en honor al cantante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido en el mundo artístico como "Trvko", quien perdiera la vida el 15 de octubre último, durante la marcha contra la clase política convocada por la autodenominada 'generación Z'.

Como se recuerda, un grupo de artistas y ciudadanos rendieron un homenaje póstumo al desaparecido cantante de hip hop de 32 años, para ello expresaron su realizaron la pinta en la vía auxiliar de la Vía Expresa Paseo de la República, en La Victoria.

'Generación Z' rechaza borrado de mural

Un equipo de Exitosa pudo constatar que efectivamente el mural había sido borrado para "sorpresa" de las personas que transitaban por el lugar. Si bien es cierto que hasta el momento no hay un responsable o institución que se haya hecho cargo del borrado, las cámaras de seguridad del lugar podrán identificar a los autores de este accionar.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Borran el mural en memoria de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, rapero conocido como 'Trvko', quién perdió la vida en la protesta del pasado 15 de octubre.



Quien expresó su total rechazo por lo sucedido fue José Rodríguez Giraldo, vocero de la 'generación Z' y del colectivo 'Ni un Joven Menos'. En entrevista con Nicolás Lúcar, cuestionó que estén intentando "borrar la libertad de expresión" de una parte de la comunidad artística del Perú.

"Indignación completa, porque ellos están demostrando su libertad de expresión a la comunidad, diciendo que 'Trvko' es un héroe nacional, ya que murió injustamente en la protesta porque él no provocó la violencia", manifestó.

Convocan a nueva movilización para el 25 de octubre

Durante la entrevista otorgada a "Hablemos Claro", el vocero de la 'generación Z' confirmó una nueva movilización contra la clase política y para exigir justicia por la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, esta vez para este sábado 25 de octubre.

"Tenemos que coordinarlo, hay que hacer una marcha pacífica para llamar a los jóvenes a unirse a esta organización, la 'generación Z', para alzar la voz porque 'Trvko' merece justicia, porque yo creo que Fiscalía lo va a liberar (al suboficial Luis Magallanes), puntualizó.

En la previa, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Gral. Óscar Arriola, mencionó que "su libertad es casi inminente". "Magallanes hace un disparo y luego en las investigaciones se determina que ese balazo es producto de un mecanismo de defensa ante un miedo insuperable, luego de haber sido agredido gravemente. Incluso, le rompieron una botella de vidrio en la cabeza y él está con abundante sangre que le tapa la visión y lo que él hace es escuchar pisadas de quienes lo habían agredido", dijo.

De esta manera, el movimiento juvenil saldrá nuevamente a las calles del Centro de Lima, en pleno de estado de emergencia, para seguir exigiendo justicia por "Trvuko".