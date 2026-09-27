Carlos Bruce crítica a RLA tras difusión de sus fotos personales: "Me parece una bajeza"

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocos días de las elecciones y en medio de la campaña electoral por la Alcaldía de Lima, una publicación de Rafael López Aliaga en redes sociales generó cuestionamientos por mostrar imágenes del ámbito privado de Carlos Bruce. El candidato de Somos Perú respondió y cuestionó la difusión de dicho contenido, además de referirse al estilo de vida de su contendor.

Carlos Bruce se pronuncia ante la difusión de sus fotos personales

En declaraciones a Exitosa, Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, criticó a Rafael López Aliaga tras la difusión de fotografías personales y cuestionó la publicación realizada en redes sociales.

Carlos Bruce calificó de "bajeza" la difusión de fotografías personales y cuestionó que se censure o critique el estilo de vida de otras personas. Asimismo, sostuvo que Rafael López Aliaga tiene derecho a mantener sus propias prácticas y creencias, por lo que pidió que tampoco cuestione el estilo de vida de los demás. Asimismo, el representante de Somos Perú, sostuvo que en las imágenes no existe ninguna conducta ilegal.

"Me parece una bajeza y, además, no es propio de las sociedades democráticas censurar o inmiscuirse en el estilo de vida que cada uno tiene. No hay nada ilegal ahí. El señor López Aliaga usa cilicio, se tortura, dice que es célibe y está bien, es su derecho. Yo no lo critico por eso, no lo he criticado nunca, pero que él tampoco se meta a criticar el estilo de vida de los demás", afirmó Carlos Bruce.

¿Qué fue lo publicado por Rafael López Aliaga?

A través de sus redes sociales, el político Rafael López Aliaga difundió una imagen relacionada con la vida privada de Carlos Bruce, en la que aparece el candidato junto a su pareja y un grupo de amigos durante una reunión social. La publicación generó cuestionamientos debido a que se trata de un momento perteneciente al ámbito personal del también candidato a la Alcaldía de Lima.

La respuesta mediática y comentarios entre ambos candidatos surgió luego de que Rafael López Aliaga difundiera una fotografía relacionada con la vida privada de Carlos Bruce.

Finalmente, el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, respondió ante la difusión de la imagen y defendió el respeto al ámbito personal. En ese sentido, sostuvo que lo mostrado en redes sociales no constituye ninguna conducta ilegal y consideró que este tipo de publicaciones no debería utilizarse para exponer o cuestionar la vida privada de una persona.