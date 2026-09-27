Carlos Bruce llama a cerrar filas para evitar el retorno de López Aliaga a la MML: "No lo vamos a permitir"

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, ha endurecido su discurso en la recta final de la contienda electoral, centrando su estrategia en apelar al fuerte rechazo ciudadano hacia su principal contendor, Rafael López Aliaga.

durante un reciente mitin, el candidato hizo un llamado directo a los votantes para unir fuerzas y bloquear las aspiraciones del líder de Renovación Popular.

"¿Qué me importa por quién está votando? Lopez Aliaga quiere regresar al municipio de Lima y no lo vamos a permitir. Hay que convencer [...], nosotros sí podemos impedir que regrese", enfatizó Bruce.

Busca impedir el retorno de RLA

Para sustentar su llamado, Bruce cuestionó el escenario electoral actual y afirmó que entre un 70% y 75% de los limeños no desean que López Aliaga vuelva a ser el burgomaestre capitalino. En esa línea, sugirió que este amplio sector de la población debería concentrar su respaldo en una sola candidatura para frenar su eventual retorno al sillón municipal.

A la par de esta estrategia de contención, el candidato de Somos Perú aseguró estar preparado para asumir el cargo, garantizando que sus propuestas sí están diseñadas para resolver las deudas pendientes de la capital en materias críticas como la seguridad ciudadana y el caos en el transporte.

🔴🔵 #ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, exhortó al electorado a cerrar filas para evitar que Rafael López Aliaga retorne a la Municipalidad de Lima.



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¿Qué dicen las encuestas?

Cabe recordar que la postulación de López Aliaga presenta una particularidad legal. Tras renunciar a la alcaldía en octubre del año pasado para tentar la presidencia sin éxito, ahora figura como candidato a primer regidor en la lista de su partido, asumiendo el liderazgo tras la renuncia de Luis Rubio.

Esta maniobra, validada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo dejaría en posición de asumir nuevamente el mando metropolitano para el periodo 2027-2030 si logran los votos necesarios. Sin embargo, a pesar del alto antivoto señalado por Bruce, una reciente encuesta de Gauss Data ubica a López Aliaga liderando la intención de voto con el 23.4%, en la intención de voto, dejando al candidato de Somos Perú en el segundo lugar con un 16.9%.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el Dr. Félix Murillo Alfaro, gerente de la encuestadora Gauss Data, aseguró que buena parte de los votantes consideran a Rafael López Aliaga como la elección correcta para solucionar el problema de la congestión vehicular.



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Este llamado al voto estratégico se da en medio de un clima de alta tensión marcado por ataques personales. Recientemente, Bruce denunció a López Aliaga por publicar un collage de imágenes suyas acompañado de insultos homófobos, calificando el hecho de "bajeza".

En respuesta, exigió respeto por su vida privada, recordando que él nunca ha criticado ni utilizado políticamente las decisiones del líder conservador —empresario y miembro del Opus Dei—, como el uso del cilicio por disciplina religiosa o su confesado compromiso de celibato.

La contienda por la alcaldía de Lima se ha polarizado notoriamente entre la maquinaria de Renovación Popular y el intento de Somos Perú por capitalizar el antivoto. A escasos días de los comicios, el gran reto de Carlos Bruce consistirá en demostrar si su vehemente llamado logrará revertir la ventaja estadística de López Aliaga, o si la fragmentación del electorado terminará facilitando el regreso del exalcalde.