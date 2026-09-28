Francis Allison asegura que peajes de Lima Norte y Lima Sur seguirán cerrados si llega a la alcaldía: "No vuelven"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, se pronunció sobre la situación de los peajes de la capital y aseguró que los puntos de cobro que actualmente permanecen cerrados no volverán a operar durante una eventual gestión suya al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El postulante fue consultado por las críticas que ha recibido de otros candidatos en torno a su posición frente a los peajes y por el futuro de aquellos que dejaron de cobrar a los conductores. Ante ello, Allison sostuvo que su postura es mantenerlos cerrados.

Allison descarta nuevos peajes en Lima

Durante la entrevista, Allison afirmó inicialmente que, de llegar a la alcaldía, no permitirá la creación de nuevos peajes en la capital.

"A ver, siendo alcalde no va a haber peaje nuevo, de ninguna manera, eso no va a existir. Eso que quede claro", manifestó el candidato de Avanza País.

En otro momento de la conversación, el postulante cuestionó las críticas que, según indicó, viene recibiendo durante la campaña electoral. Allison atribuyó los cuestionamientos a su posición en las encuestas, aunque esta afirmación corresponde a su propia interpretación de esos sondeos.

"Lo que pasa es que RLA me ataca porque sabe que estamos creciendo y sabe que en una semana, por supuesto, que podemos ganarle. Repito, estoy en segundo lugar según la encuesta ahora más seria del Perú y creciendo", declaró.

Asimismo, señaló que Carlos Bruce estaría empatado con él, pero sostuvo que su contrincante no habría registrado crecimiento durante el último mes. Estas afirmaciones sobre las encuestas fueron expresadas por el propio candidato durante la entrevista y no constituyen una medición independiente.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅ | En diálogo con Exitosa, Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, aseguró que los peajes de Lima Norte y Lima Sur continuarán cerrados si llega a ocupar el cargo. "No vuelven siendo yo alcalde", afirmó.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/jkNo7GmT7m — Exitosa Noticias (@exitosape) September 28, 2026

¿Qué pasará con los peajes cerrados?

Ante la repregunta sobre los peajes que ya existen y que permanecen fuera de funcionamiento, se planteó específicamente qué ocurriría con los puntos de cobro de Lima Norte y Lima Sur, considerando además que existen controversias y procesos relacionados con estas concesiones.

Allison entonces precisó que su declaración no se refería únicamente a impedir nuevos peajes, sino también a mantener cerrados aquellos que actualmente no cobran.

"Me refiero a los dos peajes cerrados, Lima Norte y Lima Sur. Ojo, no van a volver siendo yo alcalde, no van a volver", afirmó.

El candidato puso como ejemplo el peaje ubicado en Puente Piedra y dirigió su mensaje a los vecinos de esa zona.

"Si vives en Lima Norte, el peaje de Puente Piedra, quiero que sepas, no vuelve siendo yo alcalde. Si vives Lima Sur, el peaje de Lima Sur tampoco va a volver", aseguró.

Finalmente, Allison resumió su posición sobre los puntos de cobro actualmente cerrados con una declaración categórica: "Ningún peaje que no cobra hoy va a volver".

La posición expresada por Allison se suma a otras propuestas que ha presentado durante la campaña en materia de transporte e infraestructura vial. En recientes intervenciones, el candidato ha planteado ejecutar obras viales con estudios técnicos y desarrollar proyectos para distintos sectores de Lima.