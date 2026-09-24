Diputado de Juntos por el Perú a favor de otorgar facultades en materia de seguridad y El Niño: "Temas que el país necesita"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Economía

En un diálogo con Exitosa, Marlon Aguirre, diputado por la bancada de Juntos por el Perú, expresó su respaldo a que el Gobierno reciba facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y adoptar medidas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Marlon Aguirre sostuvo que no coincide con posturas extremas, incluso dentro de su propio partido, pues considera que los intereses del país deben prevalecer, posición que lo ha llevado a mantener criterios distintos en determinadas decisiones.

"No comparto varios extremos, yo siempre he sido poco enérgico y las entrevistas que he realizado, fue un tema de que primero tiene que ganar el Perú, la gobernabilidad y la democracia, no lo intereses propios. Por eso tuve opiniones contrarias, así es la política", afirmó.

Asimismo, respondió ante la posibilidad de que se estén recogiendo firmas para censurar al ministro del Interior, César Astudillo, y consideró que primero debería cumplir 100 días en el cargo para luego evaluar su gestión.

"El tema con el ministro es analizar que pase los 100 días, ahí recién tendremos algo conciso. Con el gobierno, hay que analizar el tema de las facultades. (...) Por eso mi firma no estuvo en la primera interpelación", declaró.

Por otro lado, Aguirre señaló que existen dos puntos prioritarios para la entrega de facultades legislativas y consideró que el Ejecutivo debería recibir la autorización para que los sectores correspondientes puedan implementar sus respectivos planes de acción.

"Son dos puntos que al país le interesa, el fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana. En el tema de seguridad, estamos un poco de controversia con asesinatos y los secuestros. Por eso, esas facultades se les debe dar al Gobierno para que el ministro actúe y ponga la solución. (...) El país lo necesita urgentemente, lo voy a apoyar", indicó.

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