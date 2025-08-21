Paro de transportes: PNP informa que el transporte público circula con normalidad

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 21 de agosto se convocó a un paro de transportistas a causa de los altos índices de extorsión y sicariato del que son víctimas, sin embargo, en las calles se ha visto la presencia de buses. Respecto a ello, el jefe de la Región Policial Lima, el general Enrique Felipe Monroy, brindó información de como discurre el tránsito.

PNP informa sobre impacto del paro

La Policía Nacional se encuentra desplegada en diferentes puntos de la capital para ejecutar el operativo Amanecer Seguro en medio del paro de transportistas. El general Enrique Felipe Monroy informó que hasta el momento los buses de transporte circulan con normalidad.

"Estamos viendo hasta el momento que (...) está discurriendo con normalidad, la cantidad de buses de transporte público formal que está satisfaciendo la necesidad de transporte de los ciudadanos que se están dirigiendo a su centro de labores, centros de estudio o actividad particular", manifestó.

Asimismo, resaltó que los informes, tanto de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, vienen sin novedad, pues el transporte se registra de forma ágil y, por consiguiente, no hay aglomeración de personas.

MTC informa que buses transitan con normalidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se hizo presente en el Centro de Gestión y Control de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) para monitorear el impacto del paro de transportes, tras ello informó que los transportistas vienen trabajando con normalidad y se registra como un día como cualquiera.

"El transporte de Lima está garantizado, los transportistas están trabajando de manera normal y regular", expresó.

En ese sentido, el titular del MTC informó que se ha desplegado un gran contingente policial en las calles para controlar las manifestaciones que se podrían registrar para este jueves, así como para brindar las garantías y seguridad correspondiente.

Además, también se refirió a las extorsiones y ataques de las que son víctimas los transportistas, y resaltó que es un problema que afecta a toda la población. Por ello, adelantó que el ministro del Interior en horas de la tarde brindará detalles sobre los avances en la lucha contra la criminalidad.

