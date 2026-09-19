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Fiscalía investiga a Milagros Leiva por presunta revelación indebida en agravio de alumno del Liceo Naval

La Fiscalía inició investigación preliminar en contra de la periodista Milagros Leiva, tras presuntamente revelar de forma indebida los datos del alumno víctima de abuso del Liceo Naval.

Fiscalía investiga a Milagros Leiva por presunta revelación indebida
Fiscalía investiga a Milagros Leiva por presunta revelación indebida (Composición Exitosa)

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 19/09/2026

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El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la periodista Milagros Leiva por el presunto delito de revelación indebida de identidad, en agravio de un menor de edad que habría sido víctima de una presunta agresión sexual en el centro educativo Liceo Naval ubicado en San Borja.

Milagros Leiva será investigada por la Fiscalía

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Katharine Borrero Soto, quien dispuso el inicio de las diligencias correspondientes para determinar si se produjo una presunta vulneración de la identidad del menor involucrado en el caso.

Según la información difundida por el Ministerio Público, el menor habría sido víctima de una presunta violación sexual por parte de otros estudiantes de una institución educativa Liceo Naval situada en el distrito de San Borja. 

Debido a la naturaleza de los hechos y al tratarse de una persona menor de edad, las autoridades deben adoptar las medidas correspondientes para preservar su identidad y proteger sus derechos.

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Presunta difusión del nombre del menor agraviado

El delito que está en materia de investigación está relacionado con la presunta difusión o revelación de información que permitiría identificar al menor agraviado. En este tipo de casos, la protección de la identidad de niños, niñas y adolescentes constituye un aspecto relevante durante la cobertura periodística y el desarrollo de las investigaciones fiscales.

La apertura de una investigación preliminarno determina responsabilidad penal. Durante esta etapa, el Ministerio Público deberá recopilar elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se habría producido la presunta revelación de identidad y determinar si existen indicios suficientes para continuar con el proceso correspondiente.

Asimismo, las diligencias fiscales buscarán esclarecer la participación de las personas involucradas y establecer si la información difundida habría permitido identificar al menor.

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Investigaciones por el presunto abuso continúa su curso

El caso se desarrolla mientras las autoridades investigan, por separado, los hechos de presunta violencia sexual que habrían ocurrido dentro del entorno educativo.

Para ello, la Fiscalía deberá mantener bajo reserva aquellos datos que puedan contribuir a identificar al menor agraviado, en atención a su condición de persona menor de edad.

La investigación contra la periodista Milagros Leiva, permitirá determinar, conforme avance la recopilación de información, si corresponde formular una acusación o adoptar otra decisión fiscal.

Finalmente, la información difundida oficialmente da cuenta del inicio de la investigación preliminar contra la periodista Milagros Leiva, por lo que cualquier responsabilidad deberá establecerse dentro del proceso judicial respectivo.

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