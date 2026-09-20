Partidos de HOY, domingo 20 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/09/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 20 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Culmina la décima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:
- 1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. UTC — L1 MAX
- 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Deportivo Moquegua — L1 MAX
Partidos de Premier League HOY
La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay cuatro partidos programados:
- 8:00 a.m. | Bournemouth vs. Liverpool — Disney+
- 8:00 a.m. | Leeds United vs. Crystal Palace — Disney+
- 8:00 a.m. | Manchester City vs. Sunderland — Disney+
- 10:30 a.m. | Fulham vs. Manchester United — Disney+
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:
- 2:00 p.m. | Atlético Madrid vs. Real Madrid — DSports
- 2:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Real Betis — DSports
- 2:00 p.m. | Villarreal vs. Levante — DSports
- 2:00 p.m. | Valencia vs. Real Sociedad — DSports
Partidos de la Serie A HOY
Termina la quinta jornada del campeonato italiano, hay cuatro partidos programados:
- 8:00 a.m. | Frosinnone vs. Como — DSports
- 8:00 a.m. | Parma vs. Genoa — DSports
- 11:00 a.m. | Juventus vs. Atalanta — DSports
- 1:45 p.m. | AC Milan vs. Lecce — DSports
Partidos de la Bundesliga HOY
FInaliza la cuarta fecha del campeonato alemán, hay tres partidos programados:
- 8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig — ESPN
- 10:30 a.m. | Schalke 04 vs. Elversberg — Disney+
- 12:30 p.m. | Padeborn vs. Hofenheim — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay cinco partidos programados de pronóstico reservado:
- 12:15 p.m. | San Lorenzo vs. Boca Juniors — Disney+
- 3:00 p.m. | Platense vs. Newell´s Old Boys — Disney+
- 3:00 p.m. | Rosario Central vs. Argentinos Juniors — Disney+
- 5:15 p.m. | Belgrano vs. Estudiantes Río Cuarto — Disney+
- 7:30 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Tigre — Disney+
Partidos del Brasileirao HOY
La pelota también rodará en la jornada 28 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:
- 2:00 p.m. | Gremio vs. Palmeiras — Fanatiz
- 3:30 p.m. | Vitoria vs. Cruzeiro — Fanatiz
- 3:30 p.m. | Corinthians vs. Fluminense — Fanatiz
- 3:30 p.m. | Flamengo vs. RB Bragantino — Fanatiz
- 3:30 p.m. | Athletico Paranaense vs. Bahía — Fanatiz
Este domingo 20 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.