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Partidos de HOY, domingo 20 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, domingo 20 de septiembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Clausura de Argentina tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, domingo 20 de septiembre
Programación de partidos de hoy, domingo 20 de septiembre (Composición: Exitosa)

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/09/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 20 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Culmina la décima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

  • 1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. UTC — L1 MAX
  • 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Deportivo Moquegua — L1 MAX

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay cuatro partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Bournemouth vs. Liverpool — Disney+
  • 8:00 a.m. | Leeds United vs. Crystal Palace — Disney+
  • 8:00 a.m. | Manchester City vs. Sunderland — Disney+
  • 10:30 a.m. | Fulham vs. Manchester United — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:

  • 2:00 p.m. | Atlético Madrid vs. Real Madrid — DSports
  • 2:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Real Betis — DSports
  • 2:00 p.m. | Villarreal vs. Levante — DSports
  • 2:00 p.m. | Valencia vs. Real Sociedad — DSports

Partidos de la Serie A HOY

Termina la quinta jornada del campeonato italiano, hay cuatro partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Frosinnone vs. Como — DSports
  • 8:00 a.m. | Parma vs. Genoa — DSports
  • 11:00 a.m. | Juventus vs. Atalanta — DSports
  • 1:45 p.m. | AC Milan vs. Lecce — DSports

Partidos de la Bundesliga HOY

FInaliza la cuarta fecha del campeonato alemán, hay tres partidos programados:

  • 8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig — ESPN
  • 10:30 a.m. | Schalke 04 vs. Elversberg — Disney+
  • 12:30 p.m. | Padeborn vs. Hofenheim — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay cinco partidos programados de pronóstico reservado:

  • 12:15 p.m. | San Lorenzo vs. Boca Juniors — Disney+
  • 3:00 p.m. | Platense vs. Newell´s Old Boys — Disney+
  • 3:00 p.m. | Rosario Central vs. Argentinos Juniors — Disney+
  • 5:15 p.m. | Belgrano vs. Estudiantes Río Cuarto — Disney+
  • 7:30 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Tigre — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 28 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:

  • 2:00 p.m. | Gremio vs. Palmeiras — Fanatiz
  • 3:30 p.m. | Vitoria vs. Cruzeiro — Fanatiz
  • 3:30 p.m. | Corinthians vs. Fluminense — Fanatiz
  • 3:30 p.m. | Flamengo vs. RB Bragantino — Fanatiz
  • 3:30 p.m. | Athletico Paranaense vs. Bahía — Fanatiz

Este domingo 20 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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