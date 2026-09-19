Vehículo de carga pesada termina atascado en puente Balta y provocó tráfico en Vía Evitamiento

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un camión de carga pesada quedó atascado en el puente Balta, en la Vía Evitamiento, tras impactar contra una de sus columnas, generando gran congestión vehicular en la zona.

Camión quedó atrapado en la Vía de Evitamiento

En el Cercado de Lima, el tránsito vehicular en la Vía de Evitamiento, entre los puentes Huánuco y Balta, quedó paralizado durante aproximadamente 10 minutos luego de que un vehículo de carga pesada quedara atascado al realizar un giro hacia la izquierda.

Dicho camión impactó contra una de las columnas de la vía, lo que ocasionó daños en el contenedor y generó congestión en la zona. Este tipo de incidentes sería recurrente en este sector, según lo reportado por las autoridades.

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Accidente recurrente en la zona

Este tipo de incidentes sería recurrente en la zona debido a que algunos conductores no respetan la altura máxima permitida para circular por esta vía, provocando que sus unidades queden incrustadas y generen congestión vehicular, además de daños en la infraestructura de los puentes.

Minutos después, el tránsito para vehículos de transporte público y privado pudo ser restablecido. El camión no habría sufrido daños de consideración y podría movilizarse por sus propios medios, mientras que la Policía Nacional del Perú, realiza las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

El martes 15 de septiembre, dos furgonetas quedaron atascadas casi simultáneamente debajo del puente ubicado sobre la avenida Brasil, cerca del cruce con la avenida La Marina, en la zona limítrofe de Jesús María, Magdalena del Mar y Pueblo Libre.

Reporte en redes sociales

Como parte del reporte, Lima Expresa difundió en sus redes sociales la situació que perjudicó a los conductores que transcurrían por la zona y alertó que el equipo especializado en auxilio vial realizaba las diligencias.

"Se registra tránsito lento en la #VíaDeEvitamiento con sentido al norte, desde el Puente Balta hasta Puente Nuevo. Un camión de carga alta se encuentra detenido debajo del puente. Al momento, nuestro equipo de auxilio vial se encuentra realizando las maniobras para retirar el vehículo", detalló el comunicado.

Nuestro equipo de auxilio vial removió el vehículo hasta la altura del Puente Huánuco en el carril derecho.

La carga vehicular llega hasta el Puente Ancash con sentido al norte. https://t.co/wZjYYw8zQX pic.twitter.com/7UVZ1vcpBq — Lima Expresa (@LimaExpresa) September 19, 2026

Finalmente, el caso del vehículo de carga pesada que terminó atascado en el puente Balta y provocó tráfico en la Vía de Evitamiento evidencia un problema recurrente. Situaciones similares que, generan congestión y afectan la infraestructura vial, pese a que el tránsito puede ser restablecido posteriormente en el Cercado de Lima.