Gobierno declara estado de emergencia por 60 días en distritos de Ica y extiende medida en Tumbes y La Libertad

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos de Pisco y San Andrés, en la provincia de Pisco, región Ica ante la situación de criminalidad y otras situaciones de violencia. Adicionalmente, determinó que la medida se amplíe en algunos puntos de la región Tumbes y La Libertad.

Gobierno declara estado de emergencia en distritos de Ica por 60 días

La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo Nº 132-2026-PCM, publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, este sábado, 19 de septiembre de 2026. De acuerdo con lo detallado en el dispositivo, se busca reforzar las medidas de seguridad en las jurisdicciones iqueñas durante el periodo de dos meses.

En el documento se precisa que se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Además, señala que se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público.

Durante los 60 días de estado de emergencia, el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú quedó regulado mediante el Decreto Legislativo N° 1186. De igual manera, por el Decreto Legislativo N° 1095 se establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.

Prorrogan estado de emergencia en Tumbes y La Libertad

En paralelo, el Gobierno de Keiko Fujimori decidió que el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes, en la región Tumbes, se prorrogue por 60 días calendario.

Esta medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N° 133-2026-PCM y entrará en vigencia desde el próximo viernes, 25 de septiembre y corresponde a las medidas establecidas previamente mediante los Decretos Supremos N.° 045-2026-PCM y N.° 080-2026-PCM.

De igual manera, el Ejecutivo prorrogó por otros 60 días el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén. La determinación se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 134-2026-PCM en el que se precisa que comenzará a regir desde el próximo miércoles 23 de septiembre

De otro lado, a través del Decreto Supremo N.° 135-2026-PCM dispone una nueva prórroga por 60 días desde el 23 de septiembre, en distritos y centros poblados de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.

Esta medida comprende doce jurisdicciones y ocho centros poblados detallados en el dispositivo. A ellos se suman la franja territorial denominada "Eje Energético del Gas de Camisea" y el "Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene".