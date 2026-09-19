'China Polo': JNE y ONPE condenan asesinato de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que se diera a conocer la muerte de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, la 'China Polo'. La ONPE y el JNE se pronunciaron para condenar el violento ataque que cobró su vida y habría ocurrido en las inmediaciones del mercado de Caraz, cuando presuntamente la implicada participaba en una actividad política.

ONPE y JNE se pronuncian ante atentado contra la candidata

Este sábado 19 de septiembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunciaron ante el fallecimiento de la política Susy Ysabel Aponte Polo De Tello, más conocida como la 'China Polo', postulante al Gobierno Regional de Áncash.

"Tras la lamentablemente muerte de una candidata en un hecho de violencia que está bajo investigación, invocamos a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026", expresó en su comunicado la ONPE.

"El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresa su más enérgica condena ante el atentado que cobró la vida de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo. En ese sentido, exige a las instituciones competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y una investigación con la máxima celeridad. Extendemos nuestras profundas condolencias a sus deudos", afirmó la entidad.

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