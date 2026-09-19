Luto en la música peruana: fallece ícono de la música criolla y colegas lamentan su inesperada partida

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música peruana se viste de luto para ver partir una vez más a otra máxima exponente de la música criolla de amplía trayectoria y reconocimiento. Sus familiares y seguidores lamentaron el deceso de la talentosa artista.

Querida cantante de música criolla partió a la eternidad

A través de sus redes sociales oficiales el Centro Musical Breña dio a conocer que la artista Carmen Flórez Soto partió a la eternidad el último viernes, 18 de septiembre. El espacio cultural capitalino le dedicó un sentido mensaje de adiós en el que destacó su figura en el criollismo

"Con profundo pesar recibimos la triste noticia del fallecimiento de la querida cantautora Carmen Flórez. Su voz, su talento y su amor por nuestra música quedarán siempre en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocer y apreciar su arte", se lee en el inicio del texto.

Además, la institución extendió sus "más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística que hoy lamenta su partida". "Que descanse en paz, Carmen Flórez. Su música y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones", concluye la descripción del post.

Cabe señalar que, el amor por la música nació desde pequeña en las reuniones con bailes y boleros que realizaba su padre José Toribio, y su madre Isabel Soto. Perteneció al Coro Nacional, estudió Secretaria Ejecutiva.

A mediados de la década de 1970 publicó su LP debut "Voz y mensaje" que incluye 11 canciones del repertorio criollo, tales como "Zaguán", "Junto al Río" y "Serenata". También fue autora del álbum "Triste con Tondero".

Reacciones de colegas y amigos tras la muerte de Carmen Flórez

Luego de darse a conocer la sensible muerte de la exponente de la música criolla , diversos colegas y amigos le dedicaron emotivos mensajes recordando el lazo de amistad que los unía así como también el talento que tenía para interpretar diversas canciones que marcaron época.

La reconocida criolla Eva Ayllón le dedicó "un beso al cielo". El cantante Jorge Pardo, ganador de Viña del Mar en 2005, reveló que tuvo la oportunidad de cantar al lado de Flórez Soto en un homenaje a Chabuca Granda, la calificó como una "hermosa mujer" y le deseó un descanso en paz.

El último viernes, 18 de septiembre, la música peruana perdió a una de las máximas exponentes del criollismo como lo fue Carmen Flórez Soto, así lo dio a conocer el Centro Musical Breña. Cabe señalar que, no se ha precisado cuál fue la causa del fallecimiento de la artista a quien diversos amigos le dedicaron sentidos mensajes de despedida.