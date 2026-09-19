'China Polo': capturan a extranjero sindicado en crimen de Susy Aponte, candidata al GORE Áncash

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue detenido tras ser sindicado como presunto implicado en el crimen de Susy Aponte, conocida como la 'China Polo', candidata regional de Áncash.

Capturan a presunto implicado en asesinato de la 'China Polo'

Luego de que se registre el asesinato de Susy Aponte Polo, más conocida como 'China Polo', candidata al Gobierno Regional de Áncash, en las inmediaciones del mercado de Caraz, efectivos de la Policía Nacional del Perú habrían capturado al presunto autor del ataque contra la también periodista.

Tras su intervención el extranjero se puso a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes para aclarar el crimen contra la mujer de prensa.

En comunicación telefónica, el actual jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huaraz es el coronel PNP Percy Chacón, afirmó que un equipo policial junto al jefe de la Región Policial de Áncash, el general PNP Eduan Díaz Díaz se ha desplazado hasta la zona para reforzar las investigaciones.

De igual manera, precisó que el personal especializado de las unidades de Homicidio e Inteligencia se sumarán a las diligencias y labores de recopilación de evidencias con la finalidad de esclarecer las circunstancias en que se suscitó el crimen.

Gobierno Regional de Áncash condena crimen de Susy Aponte

Luego de confirmarse el hecho de sangre que acabó con la vida de Aponte Polo, el Gobierno Regional de Áncash utilizó sus canales oficiales para pronunciarse al respecto. A través de un comunicado condenaron el hecho y extendieron sus condolencias a los familiares de la víctima mortal

En ese sentido, exigieron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú "establcer un cerco policial inmediato para identificar y capturar a los responsables de este crimen. Además, "convocar de urgencia" al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) para adoptar medidas inmediatas frente a la creciente inseguridad en Áncash y garantizar la protección de los candidatos durante el proceso electoral.

Comunicado del GORE Áncash sobre el asesinato de la 'China Polo'

PNP activa acciones para esclarecer asesinato de 'China Polo'

Por su parte la Policía Nacional del Perú emitió una nota de prensa en la que se indica que ha activado las acciones para esclarecer el asesinato de la comunicadora y candidata al GORE Áncash.

En el texto institucional se señala que productor del ataque también resultaron "heridas por priyectil de arma de fuego" cinco personas que han sido identificadas como : R. A. M. (55), O. P. P. (72), A. A. J. (33), C. A. CH. L. (18) y E. CH. G., las cuales fueron trasladadas por los uniformados al Hospital San Juan de Dios de Caraz.

Comunicado de la Policía Nacional del Perú

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