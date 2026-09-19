Caso 'China Polo': equipo periodístico de candidata exige garantías de seguridad y esclarecer quién ordenó el ataque

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El equipo de la 'China Polo', candidata al Gobierno Regional de Áncash, exigió una investigación para esclarecer el ataque que sufrió la postulante mientras realizaba actividades de campaña y determinar quiénes estarían detrás del hecho.

Equipo periodístico pide investigación del caso

A través de una publicación difundida en redes sociales, el equipo de la periodista señaló que la candidata fue víctima de un ataque durante sus actividades de campaña y cuestionó que la detención de un presunto sicario sea considerada como el cierre de las investigaciones.

"Un presunto sicario detenido no cierra este caso", se lee en el comunicado, en el que además se plantean una serie de interrogantes sobre lo ocurrido. Entre ellas, quién habría dado la orden, quién habría financiado el crimen y quién habría buscado impedir que la candidata continúe con sus investigaciones y denuncias", señaló la publicación.

Candidata habría denunciado amenazas previas

Según el pronunciamiento, Susy Aponte había denunciado anteriormente amenazas contra su vida y, pese a ello, continuó realizando investigaciones y formulando denuncias. Su equipo sostuvo que el hecho debe ser investigado hasta determinar a todos los responsables.

"Por eso exigimos una investigación completa, independiente y sin intocables", señaló el grupo de trabajo de la periodista.

De esta manera, remarcó que su pedido no constituye una acusación contra personas específicas, sino una exigencia para que las autoridades esclarezcan los hechos y establezcan responsabilidades.

Asimismo, el equipo de Polo pidió que se otorguen garantías de seguridad para todas las personas que trabajaban junto a ella, al considerar que el ataque también representa una afectación al ejercicio de la labor periodística y al derecho a investigar y denunciar.

"Hoy atacaron a nuestra China. También atacaron el derecho de la prensa a investigar y denunciar", sostuvo el comunicado difundido en redes sociales.

La publicación concluye con un llamado a esclarecer completamente el caso y determinar a los responsables del atentado durando la actividad política.

Hasta el momento, el pronunciamiento difundido por el equipo periodístico centra su pedido en que las autoridades profundicen las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque ocurrido en Caraz y determinar si existen otros responsables además del presunto implicado que habría sido detenido.

Finalmente, el caso de la 'China Polo' continúa su curso y en cuestión de horas ha generado preocupación entre su equipo periodístico, quienes solicitaron medidas de protección y garantías, ya que acompañaban a la candidata para continuar desarrollando sus actividades.