Fredy López evaluaría permanencia de Víctor Revoredo en la Dirincri: "Voy a hacer una evaluación del rendimiento"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que haya sido nombrado oficialmente como comandante general, Fredy López se pronunció por un posible cambio en las autoridades que desempeñan cargos de poder en la Dirincri. Frente a eso, afirmó que realizará una evaluación de rendimiento y productividad.

Fredy López agradece el respaldo del Gobierno

Ante la consulta de Exitosa sobre sus acciones al mando de la Policía Nacional, el comandante general de la PNP, Fredy López, señaló que su gestión estará enfocada en reducir los niveles de criminalidad.

"Quiero reconocer y agradecer el respaldo del Gobierno, la señora presidenta Constitucional de la República ha respaldado no solamente en palabras, sino también estamos organizando un proyecto para poder hacer algunas adquisiciones que van a ayudar enormemente en el trabajo de investigación", detalló.

Siguiendo esa línea, el comandante López afirmó que sostendrá una reunión con todos los generales de la República para pactar nuevas estrategias que estén enfocadas en la lucha contra la criminalidad.

"En primer lugar, yo voy a tener una reunión de comando con todos los generales de la República, y vamos a conversar para hacerle conocer nuevas políticas de trabajo, principalmente dirigido a reducir los temas de criminalidad que nos convoca para poder trabajar"

Comandante general responde por un posible cambio de Víctor Revoredo

El comandante general de la PNP, Fredy López, se pronunció sobre la posibilidad de realizar cambios en las distintas direcciones de la Policía Nacional, dado que es una de sus funciones encargadas luego de asumir el cargo. Ante ello, al ser consultado por el puesto de Víctor Revoredo, señaló que hará una inspección.

"Cuando hablamos de cambio de colocación, ya sea para algún general o algún funcionario, siempre tenemos que remitirnos al tema de la evaluación. Nosotros tenemos que calificar y evaluar como va el rendimiento de cada general, de cada director, eso me corresponde a mi ahora como comandante general", afirmó.

Asimismo, Fredy López, señaló que primero evaluará el rendimiento y la productividad del director de cada área para determinar las medidas correspondientes.

"Yo voy a hacer una evaluación de cuál es el rendimiento y productividad de cada director, sin identificar específicamente una persona, sino el trabajo que ha venido haciendo", expresó el comandante.

Finalmente, con estas declaraciones, el nuevo comandante general de la PNP, Fredy López afirmó que, evaluaría la permanencia de Víctor Revoredo en la Dirincri mediante una medición de rendimiento y productividad en sus funciones hasta el momento.