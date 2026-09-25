Casa Blanca restituye credenciales a la prensa: se reanuda la cobertura tras orden judicial

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las principales cadenas de televisión que conforman el grupo de prensa de la Casa Blanca, conocido como pool, reanudaron la cobertura oficial de los actos presidenciales tras varios días de suspensión en protesta por el veto impuesto a CNN. El restablecimiento de las actividades mediáticas coincidió con la visita de Estado del líder chino Xi Jinping, evento que volvió a ser registrado por las cámaras de los grandes medios internacionales.

Normalización de las transmisiones oficiales tras días de bloqueo informativo

El retorno del grupo de prensa a las instalaciones del Ejecutivo estadounidense marcó un cambio sustancial en la difusión de la agenda pública del mandatario. Durante las primeras horas de la jornada, las cadenas de noticias comenzaron a emitir las imágenes correspondientes al recibimiento oficial del mandatario chino en el Pórtico Sur de la residencia presidencial.

La reanudación de las labores resulta clave para la cobertura informativa global, dado el rol estratégico que cumple el grupo integrado por NBC, ABC, CBS, Fox News y CNN. Esta alianza de medios opera como la fuente principal encargada de suministrar señales de video, fotografías y reportes en tiempo real a miles de organizaciones de noticias en todo el planeta. Debido a la medida de protesta, la audiencia internacional había quedado privada de los registros audiovisuales de las apariciones públicas del mandatario.

Con la señal restablecida, los equipos periodísticos retomaron el seguimiento detallado de la comitiva internacional durante su recorrido por la capital estadounidense. La agenda de trabajo contempla el registro de las reuniones bilaterales en el interior de la residencia ejecutiva y la cobertura de los traslados hacia los Archivos Nacionales.

Intervención de la justicia federal y restitución del acceso a los medios

El retorno de los profesionales a las salas de prensa se dio tras el cumplimiento de la resolución emitida por el juez federal Timothy Kelly. El magistrado ordenó la devolución inmediata de las credenciales de acceso que habían sido confiscadas a periodistas de cadenas como CNN, MS, NOW y Politico por orden directa de la administración presidencial.

Pese a la contundencia del dictamen judicial dictado el pasado 24 de septiembre, el ingreso del personal de prensa no estuvo exento de fricciones en un primer momento. Durante las primeras horas de la mañana, diversos reporteros reportaron impedimentos y demoras por parte del personal de seguridad para acceder al recinto metropolitano.

En ese sentido, la Casa Blanca retoma la dinámica habitual en la cobertura de sus actividades oficiales, mientras las cadenas de noticias garantizan la transmisión de los eventos de alta relevancia geopolítica tras el restablecimiento de las credenciales periodísticas.