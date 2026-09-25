Ladrón roba equipos musicales de más de S/30 mil en iglesia de San Juan de Lurigancho

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un delincuente ingresó de madrugada a la Iglesia Bíblica, ubicada en la urbanización Santa Elizabeth en San Juan de Lurigancho. El sujeto robó equipos de sonido e instrumentos musicales que la comunidad utilizaba en las ceremonias habituales. Las cámaras de seguridad registraron al delincuente, quien actuó de manera solitaria durante varias horas.

El valor de los objetos robados asciende a una cifra cercana a los 30 mil soles, afectando gravemente a los miembros de la iglesia. El pastor de la congregación, José Córdova, ya presentó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Una iglesia evangélica ubicada en San Juan de Lurigancho fue asaltada. El sujeto sustrajo equipos de sonido e instrumentos musicales valorizados, según el pastor José, en aproximadamente 30 mil soles.



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¿Cómo ocurrió el robo?

El hecho ocurrió el 24 de septiembre alrededor de las 4:30 de la mañana en San Juan de Lurigancho. El ladrón llegó al lugar a bordo de una bicicleta y, para evitar ser visto, utilizó una herramienta casera con el fin de desenroscar los focos que estaban en los exteriores de la iglesia.

Luego, procedió a forzar la cerradura de una de las puertas de acceso principal y una vez adentro, el sujeto se tomó el tiempo necesario para llevar los artículos de mayor valor.

Según declaraciones del pastor José Córdova, el delincuente manipuló las instalaciones con total tranquilidad antes de concretar el robo de los elementos de sonido.

"Se ha paseado por todo el primer piso, donde está el templo, de aquí sacó algunos instrumentos, y el salón de sonido. Para entrar aquí fracturó el ingreso. De aquí se llevó amplificadores, tres guitarras electrónicas, ecualizadores, consolas", dijo el pastor José Córdova.

Las cámaras del establecimiento muestran que el individuo permaneció un largo tiempo dentro de la propiedad y logrando el robo sin ayuda de algún cómplice.

La comunidad religiosa reportó la pérdida de amplificadores, consolas de sonido, guitarras eléctricas y otros dispositivos tecnológicos empleados de forma habitual para las alabanzas musicales.

El pastor José Córdova, estimó que el perjuicio económico estaría entre los 25 mil y 30 mil soles. Ante esta situación, el líder religioso hizo un llamado público a la PNP para acelerar las investigaciones y dar con el paradero del delincuente.