Menor quemado por antorcha en colegio de Piura continúa en UCI pero estable

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El menor de nueve años que sufrió severas quemaduras durante un evento escolar en la región Piura permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja.

No obstante, su cuadro médico presenta un avance favorable. Según informó la doctora Carolina Chávez, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos de Niños Quemados de dicho centro hospitalario, el paciente todavía requiere la asistencia de un ventilador mecánico, pero actualmente se encuentra mucho más compensado y en condición estable.

Limpieza quirúrgica

Esta estabilización clínica ha permitido que el equipo médico programe una intervención quirúrgica para la tarde de hoy. De acuerdo con las declaraciones de la especialista, el escolar ingresará a sala de operaciones para ser sometido a una minuciosa limpieza quirúrgica y a la respectiva colocación de apósitos biológicos que ayudarán en su proceso de recuperación cutánea.

El paciente ingresó al instituto limeño la noche de ayer, al promediar las 10:30 p. m., presentando quemaduras de tercer grado que comprometen el 12 % de su superficie corporal.

La llegada del niño a la capital fue posible tras las coordinaciones realizadas mediante el servicio de telesalud, lo que facilitó su traslado urgente a bordo de una ambulancia aérea desde el hospital Santa Rosa de Piura.

Afortunadamente para la familia, que proviene del caserío Alto de la Cruz, todos los gastos médicos y de recuperación están cubiertos al cien por ciento a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Además, la madre del menor se encuentra alojada en el octavo piso del hospital, sin tener que asumir ningún gasto de bolsillo durante su estadía en Lima.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El menor de nueve años que sufrió graves quemaduras en Piura permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde continúa recibiendo atención médica especializada. "Está estable", comentó la jefa... pic.twitter.com/G8dKxm9IKn — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

Accidente durante olimpiadas

El trágico accidente que originó esta emergencia médica ocurrió el último 22 de septiembre durante la inauguración de las olimpiadas de la institución educativa Juan Velasco Alvarado, ubicada en el distrito piurano de La Arena.

Según los reportes y las denuncias de los familiares, el fuego alcanzó violentamente al menor luego de que, presuntamente, un docente o el director del colegio utilizara alcohol para intentar encender la antorcha olímpica que el niño sostenía en sus manos.

Frente a esta grave situación, los parientes del escolar han alzado su voz de protesta para denunciar el hermetismo de las autoridades del colegio sobre las circunstancias exactas del incidente. En consecuencia, exigen la intervención inmediata de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Unión para que se realice una investigación exhaustiva y se determinen responsabilidades por presunta negligencia.

Mientras el equipo multidisciplinario del INSN San Borja enfoca todos sus esfuerzos en la recuperación integral del escolar, este lamentable suceso subraya la urgencia de establecer protocolos de seguridad estrictos en las escuelas, prohibiendo tajantemente que los alumnos manipulen fuego o materiales inflamables durante sus actividades recreativas.