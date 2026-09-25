Mundial de Comidas de Ibai: Venezuela le gana a Perú, superando al ceviche por 360 mil votos

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Venezuela ganó el Mundial de Comidas tras imponerse a Perú en la votación final. El pabellón criollo obtuvo 3 millones 241 mil votos y superó al ceviche peruano, que consiguió 2 millones 881 mil apoyos, en una definición seguida por millones de usuarios.

Venezuela se queda con el título

La propuesta venezolana reunió 3 millones 241 mil votos al finalizar la competencia, mientras Perú obtuvo 2 millones 881 mil apoyos. La diferencia entre ambas propuestas fue de 360 mil votos, resultado que permitió al pabellón criollo quedarse con el título del certamen.

La votación estuvo distribuida entre TikTok, Instagram y YouTube, plataformas utilizadas durante el torneo para que los seguidores respaldaran las propuestas gastronómicas. Venezuela consiguió cerca de 1,8 millones de votos en TikTok, 1,4 millones en Instagram y alrededor de 37 mil mediante YouTube.

Por su parte, Perú alcanzó aproximadamente 1,76 millones de votos en TikTok, 1,03 millones en Instagram y unos 85 mil en YouTube. De esta manera, la suma de los respaldos obtenidos en las diferentes plataformas estableció la diferencia definitiva entre ambas delegaciones participantes.

Perú y Venezuela repitieron una final

El duelo entre ambos países tuvo como protagonistas al pabellón criollo y al ceviche, acompañados por propuestas adicionales de cada gastronomía. Venezuela también presentó la cachapa, la arepa reina pepiada y el plato navideño, mientras Perú sumó el pan con chicharrón, el ají de gallina y el lomo saltado.

La llegada de ambos países a la final volvió a enfrentar a Perú y Venezuela en una competencia gastronómica de Ibai Llanos. En el Mundial de Desayunos 2025, ambas delegaciones también disputaron el título, aunque aquella vez el pan con chicharrón superó a la arepa reina pepiada venezolana.

Para esta edición, el ceviche avanzó hasta la final después de superar a Argentina en semifinales con 1,9 millones de votos. Venezuela consiguió su clasificación tras vencer a Ecuador con el pabellón criollo, que alcanzó 2,308 millones de votos frente a los 1,511 millones del encebollado ecuatoriano.

La definición del Mundial de Comidas 2026 terminó así con Venezuela en el primer lugar y Perú como segundo. El resultado quedó establecido mediante la votación realizada en redes sociales, donde millones de usuarios participaron para respaldar al pabellón criollo o al ceviche peruano durante la última etapa.

El triunfo del pabellón criollo dejó una diferencia de 360 mil votos respecto al ceviche. Con las cifras finales registradas en las redes sociales, Venezuela obtuvo el título del Mundial de Comidas 2026 frente a Perú, cerrando la competencia gastronómica organizada por Ibai Llanos.