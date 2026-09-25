Toñito, bebé con síndrome de Down abandonado en hospital, ya tiene hogar: MIMP autorizó acogimiento con enfermera que lo cuidó

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de Toñito, un bebé con síndrome de Down que fue abandonado al nacer en el Hospital San Juan de Lurigancho, tuvo un desenlace esperado por sus cuidadoras. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dictó una medida de protección de acogimiento familiar a favor del pequeño, bajo responsabilidad de Rosario Lucen, trabajadora del área de Neonatología que estuvo pendiente de él desde sus primeros días.

El menor nació el 12 de mayo de 2026 y permaneció durante más de cuatro meses en el establecimiento de salud. Durante ese tiempo, las enfermeras se encargaron de alimentarlo, vestirlo y atender sus necesidades, hasta que el vínculo con una de ellas trascendió las labores propias de su trabajo.

Rosario Lucen decidió entonces solicitar formalmente el acogimiento del bebé para poder brindarle un hogar. Su pedido generó atención luego de que inicialmente fuera observado por el MIMP debido a que en su DNI figuraba como casada y debía acreditar el consentimiento de su cónyuge.

Del hospital a un entorno familiar

La situación cambió después de que la enfermera subsanara la observación y continuara con el procedimiento correspondiente. El MIMP precisó que estos procesos requieren evaluaciones especializadas antes de determinar si una persona puede asumir temporalmente el cuidado de un menor bajo protección estatal.

Finalmente, el Hospital San Juan de Lurigancho comunicó que se dictó la medida de protección de acogimiento familiar para Toñito, permitiendo que quede bajo responsabilidad de Rosario Lucen. La decisión representa un nuevo capítulo para el bebé, quien durante sus primeros meses estuvo acompañado principalmente por el personal sanitario.

Una de las compañeras de Rosario había descrito anteriormente al pequeño como un bebé "muy tierno, hábil y sociable", características que hicieron que se ganara el cariño de las trabajadoras del hospital.

La historia también había movilizado a usuarios en redes sociales, especialmente después de que se conociera que la enfermera buscaba convertirse en su familia acogedora.

MIMP evaluó condiciones para el acogimiento

El Ministerio de la Mujer explicó que constituirse como familia acogedora implica un proceso de evaluación en los ámbitos social, legal y psicológico. Entre los requisitos establecidos se encuentran ser mayor de edad, contar con condiciones adecuadas de salud y acreditar recursos suficientes para atender las necesidades del menor.

Además, se evalúan las características del entorno familiar y de la vivienda, así como las competencias necesarias para brindar cuidado y protección. En el caso de parejas casadas o convivientes, ambos deben presentar la solicitud conjuntamente.

El antecedente de Toñito había generado preocupación debido a que su primera solicitud fue observada por la situación registral de la enfermera. Sin embargo, el MIMP informó posteriormente que dicha observación fue subsanada y que el caso debía continuar su evaluación especializada.

Con la autorización del acogimiento familiar, Toñito deja atrás sus primeros meses de vida en el hospital y podrá continuar su desarrollo bajo el cuidado de Rosario Lucen. La medida no solo marca un nuevo comienzo para el pequeño, sino que también pone fin a la incertidumbre que acompañó durante semanas la solicitud de la trabajadora que decidió convertir el vínculo construido en Neonatología en un compromiso familiar.