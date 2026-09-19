Pronacej descarta privilegios para alumnos del Liceo Naval internados en 'Maranguita'

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) descartó de manera categórica que los alumnos del Liceo Naval internados en el Centro Juvenil Diagnóstico y Rehabilitación Lima, conocido como 'Maranguita', gocen de un tratamiento preferencial o beneficios especiales. El director ejecutivo de la institución, Luis Vega, precisó que los menores ingresaron al programa de nivel 1 bajo los mismos protocolos que corresponden a cualquier infractor remitido por el Poder Judicial.

Ingreso reglamentario y etapa de evaluación técnica

La máxima autoridad del Pronacej detalló la situación operativa de los menores tras su puesta a disposición por parte del Poder Judicial en el recinto juvenil de medio cerrado.

"Los jóvenes que hemos recibido el día de ayer cerca de las 00 horas tienen el mismo tratamiento que cualquier otro joven que ingresa a un centro juvenil de medio cerrado, es decir estos chicos han ingresado a un programa de nivel 1 este es un programa que los sostiene dentro del mismo hasta de un máximo de 30 días es un programa donde los equipos técnicos evalúan a los jóvenes", señaló.

De esta manera, la institución remarcó que durante este primer periodo no existen excepciones ni distinciones en el régimen de internamiento. Los profesionales a cargo realizarán los diagnósticos correspondientes para determinar las acciones del plan de tratamiento sin alterar los reglamentos vigentes.

Protocolos de internamiento y proceso de tratamiento socioeducativo

El procedimiento de ingreso a un centro juvenil de medio cerrado exige la verificación de la documentación judicial, el registro de datos y una revisión médica en el tópico del establecimiento. Tras la entrega de la vestimenta institucional y la asignación de su espacio de permanencia, los menores inician el Programa I de bienvenida y adaptación, donde reciben la cartilla de derechos y deberes y sostienen su primera entrevista con el Equipo Técnico Interdisciplinario.

Posteriormente, el proceso socioeducativo contempla la elaboración de un Plan de Tratamiento Individual diseñado según las necesidades de cada interno, con intervenciones en aspectos formativos, psicológicos y sociales. Los programas posteriores buscan fortalecer las competencias del adolescente mediante la participación en talleres, educación básica alternativa y la preparación para una reinserción social sostenible.

En las etapas avanzadas del régimen de internamiento, el equipo asignado realiza un monitoreo continuo del avance del menor mediante intervenciones diferenciadas según su nivel de riesgo. Este acompañamiento profesional abarca la atención en salud mental, la prevención de conductas de riesgo y la continuidad de estudios formativos o técnicos.

En ese sentido, los alumnos del Liceo Naval cumplirán de manera estricta todas las etapas del proceso socioeducativo dispuestas por el Pronacej sin recibir ningún tipo de concesión especial.