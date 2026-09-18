Julio Velarde: Senado oficializa su continuidad al mando del Banco Central de Reserva del Perú por cinco nuevos años

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senado de la República oficializó este viernes 18 de septiembre la ratificación en el cargo de Julio Emilio Velarde Flores como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por cinco años más.

A través de la Resolución Legislativa del Senado N.º 001-2026-2027-S, publicada en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, este poder del Estado certificó la continuidad del economista hasta el 2031, en cumplimiento de las facultades que le confiere el numeral 5 del artículo 102-A de la Constitución Política del Perú y el artículo 203 del Reglamento del Senado.

Senado aprobó su permanencia en el BCRP

En su sesión plenaria llevada a cabo el miércoles 16 de septiembre, el Senado de la República aprobó con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el informe de la Comisión de Procedimientos Especiales que proponía la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central.

El procedimiento se enmarca en el literal e) del artículo 203 del Reglamento del Senado, luego de que el Gobierno ratificara su nombramiento con la promulgación de la Resolución Suprema N.º 258-2026-PCM, publicada el pasado 21 de julio.

Durante su exposición, el titular del grupo de trabajo parlamentario, senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos Por el Perú), mencionó que Velarde Flores cumple con los requisitos aplicables al cargo, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las normas conexas.

Es importante recordar que, el pasado 6 de julio, el titular del Banco Central aceptó el pedido de Keiko Fujimori Higuchi para que continúe al mando de la entidad por un período mas; es decir, por cinco años.

Según el artículo 86 de la Constitución, el BCRP está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

Julio Velarde y los 11 presidentes que tuvo el Perú durante su gestión en el BCRP

En octubre de 2006, durante el segundo gobierno del entonces presidente Alan García Pérez, Julio Velarde Flores fue nombrado como presidente del directorio del Banco Central de Reservas del Perú, permaneciendo en el cargo durante las administraciones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y ahora con Keiko Fujimori.

Entre los principales reconocimientos que ha recibido últimamente, destaca la orden 'El Sol del Perú', en grado de Gran Cruz, la cual le fuera entregada en el pasado mes de marzo por el expresidente José Balcázar, por su trayectoria en el servicio público y liderazgo en la institución.

Asimismo, el 15 de julio último recibió la Medalla de Orden al Mérito en Grado de Cruz por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Dicha distinción fue entregada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y la mandataria.

De esta manera, el Senado ratificó lo dispuesto por el Gobierno. Julio Velarde continuará al mando del Banco Central hasta el 2031 para seguir dirigiendo la política monetaria del Perú.