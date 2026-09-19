Alianza Lima vs. Fluminense EN VIVO: horario y dónde ver el partido de HOY por la Brasil Cup 2026

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima vs. Fluminense se miden hoy, sábado 19 de septiembre, por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026. El encuentro será una nueva prueba para las íntimas, que vienen preparándose para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y tendrán al frente a un conocido rostro en el banquillo rival.

Alianza Lima vs. Fluminense: ¿a qué hora juegan?

Alianza Lima afrontará este sábado su último compromiso de la Brasil Cup 2026 luego de quedar fuera de la gran final. Las blanquiazules se enfrentaron previamente a Gerdau Minas, uno de los equipos más fuertes de Brasil, en una semifinal que terminó con triunfo para las locales por 3-1.

El conjunto brasileño se quedó con el partido tras imponerse con parciales de 25-16, 21-25, 25-23 y 25-14. Pese a la triste derrota, Alianza Lima consiguió competir por momentos ante un rival de jerarquía y ahora tendrá la oportunidad de despedirse del torneo con una victoria.

El duelo ante Fluminense está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana), mientras que en Brasil comenzará a las 4.00 p. m.. El compromiso definirá al tercer puesto de la competencia.

Cabe señalar que Fluminense llega a este compromiso después de caer por 3-0 ante Osasco Voleibol Clube. El equipo brasileño perdió con parciales de 28-25, 25-23 y 25-20, resultado que lo dejó fuera de la definición por el título.

El partido también tendrá un ingrediente especial para Alianza Lima. El entrenador de Fluminense es Facundo Morando, ex DT de las íntimas. Bajo su dirección, el cuadro blanquiazul consiguió el tricampeonato de la temporada pasada tras superar a la Universidad San Martín.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Fluminense en vivo?

Los hinchas de Alianza Lima podrán seguir el partido por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026 a través de América TV, tanto por la señal del canal 4 como por el canal 704 en HD.

Asimismo, la transmisión estará disponible mediante la plataforma América TV GO, por lo que todos los hinchas tendrán otra alternativa para seguir las acciones del esperado encuentro.

De esta manera, Alianza Lima vs. Fluminense se enfrentan hoy, sábado 19 de septiembre, desde las 2.00 p. m. por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026. El encuentro podrá verse por América TV y América TV GO, en un duelo que servirá a las íntimas como parte de su preparación para la Liga Peruana de Vóley.