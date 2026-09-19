Lamine Yamal elogia a Lionel Messi por su actuación en el Mundial 2026: "Es el mejor jugador de la historia"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal habló sobre la actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026. El delantero del Barcelona y de la Selección de España tildó al argentino como "el mejor jugador de la historia" y destacó el nivel que sostuvo en todo el torneo, aun con los años que tiene encima.

Lamine Yamal elogia a Lionel Messi

Conversando para Universo Valdano, el jugador habló del nivel de Lionel Messi en el Mundial y dejó en claro que su actuación superó las expectativas, incluso tratándose de un futbolista al que considera el mejor de todos los tiempos.

"Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importantes siempre estaba", expresó Yamal.

El delantero también eligió directamente al capitán argentino como el mejor jugador del torneo, destacando no solo su rendimiento dentro de la cancha, sino también lo que generó durante la competencia.

"Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que es y lo que generó, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel", agregó.

Y es que Messi volvió a ser una de las grandes figuras de Argentina durante la Copa del Mundo. El astro convirtió ocho goles y amplió varios de sus registros históricos. Además, fue decisivo en las semifinales ante Inglaterra, donde brindó dos asistencias en el triunfo por 2-1 que llevó a la Albiceleste a la final.

Su actuación en el campeonato también le permitió recibir una nueva nominación al Balón de Oro 2026.

¡LAMINE, RENDIDO A LOS PIES DE LEO! 🫂



🇪🇸 Yamal, joven crack del Barcelona y una de las estrellas de la Selección de España, volvió a dejar en claro su devoción por Lionel Messi: lo definió como "el mejor de la historia" y consideró que fue el futbolista más destacado del... pic.twitter.com/M251tkxMum — TyC Sports (@TyCSports) September 18, 2026

Yamal fue autocrítico con su Mundial

Pero Messi no fue el único protagonista de la entrevista. Lamine Yamal también aprovechó la conversación para analizar su propio desempeño en la Copa del Mundo, donde formó parte de la Selección de España que terminó consagrándose campeona.

Pese a levantar el trofeo, el joven futbolista reconoció que no quedó satisfecho con su actuación y aseguró que sentía que podía haber aportado mucho más, incluso dejando de lado la lesión que tuvo durante el torneo.

"No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión", explicó.

Asimismo, Yamal señaló que hubo aspectos positivos de su juego que no siempre fueron reconocidos, como su capacidad para atraer a varios rivales y generar espacios para sus compañeros.

"Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más", sostuvo.

Entre los puntos que busca seguir perfeccionando mencionó la definición, la capacidad de tomarse unos segundos más frente al arco y mejorar su juego con la pierna derecha.

Así, Lamine Yamal elogió a Lionel Messi por su actuación en el Mundial 2026 y lo señaló como el mejor jugador del torneo, destacando su influencia en Argentina. Al mismo tiempo, el delantero español reconoció que, pese a ser campeón, no quedó conforme con su propio rendimiento.