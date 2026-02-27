Caso Lizeth Marzano: Abogado de policías involucrados reveló que no sabían que Adrián Villar era el conductor

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado de los policías José Cervan y Roberto Cortez que no detuvieron en flagrancia a Adrián Villar, Stefano Miranda, reveló que los efectivos estaban investigando de dónde salió el vehículo que atropelló a Lizeth Marzano y aseguró que no sabían que el joven era el conductor.

Explicó lo que pasó con los efectivos

En entrevista en Canal N, Miranda dio a conocer detalle a detalle cómo se dieron los hechos en la Policía Nacional, tras conocerse el atropello y muerte de Lizeth Marzano.

"A las 23:20 horas ocurre aproximadamente el accidente fatídico que hemos visto todos. Lo que hace el brigadier Cortez (...) es justamente reportar ese accidente de tránsito a la comisaría y a los entes correspondientes. Pero como él, huye del lugar, no se tenía identificación del vehículo ni tampoco identificación del propietario, entonces ellos con la Municipalidad de San Isidro han comenzado a hacer la trazabilidad de retorno", contó.

En ese sentido, explicó que los efectivos comenzaron a reconstruir el camino previo al atropello. Fue a través de las cámaras ubicadas en los semáforos que Villar se pasó en luz roja, que se pudo ver la descripción del vehículo que conducía.

Horas después del accidente que le arrebató la vida a Lizeth Marzano, el policía Cortez observó mediante las cámaras de seguridad movimiento en el parque de San Isidro donde se reunió la familia de Villar con la de Franchesca Montenegro. Por ello, se decidió enviar un patrullero debido a que el lugar coincidía con la zona de la que venía la camioneta antes del atropello.

"Manda un patrullero a que constate si es que existía o no alguna alteración pública. [¿Sabían del atropello?] La información la tienen desde las 23:20 de la noche que había habido un atropello y fuga. Toda la comisaría sabía que había este evento, pero lo que no se sabía era que el vehículo había salido del frontis de la casa de la enamorada. (...) No tenían ni la placa, ni la casa, fueron al lobby a hablar con el conserje, nunca entraron al departamento, no sabían que era él", dijo.

Investigan policía por encubrimiento

Tras la revelación de imágenes donde dos policías llegan a la vivienda de la novia de Adrián Villar cuando el atropello y muerte de Lizeth Marzano aun estaba en flagrancia, la Inspectoría de la PNP inició una investigación disciplinaria contra los suboficiales implicados.

Sin embargo, el Defensor de la PNP descartó que los policías hayan encubierto a Villar y explicó que, según la versión policial, Matencio acudió a la zona para constatar la alteración del orden público, avisado por el brigadier Cortés.

