Piura espera a presidente ante emergencia por lluvias: "Que venga con soluciones porque para fotos ya estamos cansados"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Wilmer Marchena, dirigente agrícola de Piura, indicó que la región espera que el presidente José María Balcázar y sus ministros lleguen a atender la emergencia con soluciones concretas ante la situación crítica que se vive por las intensas lluvias. "Para fotos ya estamos cansados", comentó.

Autoridades emplearon medidas "muy tarde"

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú. Marchena indicó que el Perú, las autoridades no aprenden ante los sucesos catastróficos de años pasados, por ende, no emplean medidas de prevención para evitar daños hacia viviendas, carreteras, campos de cultivos y más.

En tal sentido, lamentó que tanto el gobernador de Piura, como el Ministerio de Cultura (Mincul), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y demás instituciones no ejerzan acciones en dicha región, la cual se está viendo afectada ante la presencia del fenómeno 'El Niño Costero'.

"Empezaron a hacerse las obras de prevención muy tarde, empezaron en diciembre y enero, cuando ya teníamos las lluvias por empezar y esto pues no se ha logrado realizar", precisó Marchenaa.

Río Chira ha inundado varias zonas

La falta de acciones en el río Chira ha generado que este se desborde y termine inundando varias zonas como Miramar, Vichayal y Motape ante el incremento de su caudal. Es así que, se han visto al menos 200 agricultores afectados en las partes bajar de dichos lugares, según Wilmer Marchena.

Asimismo, indicó que aproximadamente 300 hectáreas de campos de cultivos también han quedado seriamente dañadas; esto involucra sembríos de camote, yuca, verduras, arroz y demás. Estos productos sirven como sustento de las familias y son vendidos para obtener ingresos.

Cabe mencionar que, a pesar de la situación tardía debido a que ya se están presentando fuertes lluvias, el dirigente agrícola indicó que todavía se pueden realizar pequeños trabajos para evitar un mayor impacto. Por ello, hizo un llamado al presidente José María Balcázar y a sus ministros de Estado, invitándolos a asistir a la región para visualizar la situación de emergencia.

"Nosotros los invitamos, pero nosotros queremos que vengan con soluciones concretas porque para fotos ya estamos cansados de ver a las autoridades que, cuando empiezan las lluvias cuando hay los fenómenos, todo el mundo viene a tomarse la foto, a pasear y se regresan, pero no nos dejan un solución", dijo a nuestro medio de comunicación, este viernes 27 de febrero.

De esta manera, el dirigente agrícola de Piura, Wilmer Marchena, cuestionó que las autoridades del Estado no brinden los recursos correspondientes a las regiones para que ejecuten medidas de prevención ante los fenómenos naturales que se presentan.