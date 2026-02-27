Breña: Mototaxista muere tras recibir tres disparos y extorsionadores amenazan a sus compañeros

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre se registró hace unas horas en el distrito de Breña. Un mototaxista de 25 años fue asesinado de al menos tres disparos mientras estacionaba su vehículo. Los sicarios se dieron a la fuga y, tras el atentado, enviaron mensajes de amenaza a sus compañeros transportistas.

Asesinan a mototaxista en Breña

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en la cuadra cinco del jirón Mantaro. La víctima responde al nombre de Ángel Torres Sarmiento, quien además de ser transportista también era comerciante de la zona. Fue asesinado mientras estacionaba su vehículo frente a una vivienda.

Una de las testigos del atentado aseguró que fueron tres disparos los que acabaron con la vida de Ángel Torres. "El chico estaba en retroceso y en eso vino la moto lineal y le disparó tres balazos. Ahí ya no hubo más", dijo una vecina.

Hasta el lugar llegaron los compañeros transportistas de la víctima, quienes manifestaron que son constantemente amenazados por la banda criminal 'La Federación', que les exige un pago diario de cinco soles para no atentar contra sus vidas y dejarlos trabajar.

Uno de los trabajadores mostró un mensaje que le llegó: "Comunicado para las asociaciones: se acaba de dejar un muerto, el chofer de una moto perteneciente a Los Caminos de Breña, a las 10 p. m. del día de hoy, jueves 26 de febrero. Hicieron caso omiso y esas son las consecuencias, y así seguirá siendo hasta que entiendan. Les damos 24 horas para que se comuniquen con nosotros ", se lee en el mensaje firmado por 'La Federación'.

'La Federación' aterroriza a transportistas

Hasta el lugar del crimen llegó el general Víctor Revoredo, quien afirmó que 'La Federación' es un brazo armado que ataca directamente al gremio de transportistas y que también ha estado involucrada en el asesinato de un chofer en la avenida Morales Duárez hace unos días.

"Esta es una afectación a ciudadanos peruanos y extranjeros. Ambas líneas operan en la supremacía de los paraderos vinculados al transporte. En las próximas horas tenemos que dar resultados", declaró para Exitosa.

Tras el asesinato, la zona fue acordonada por la Policía y posteriormente llegaron peritos de criminalística para iniciar las investigaciones.

Es asó que, el crimen ha generado temor entre los transportistas de Breña, quienes exigen mayor presencia policial ante las constantes amenazas de extorsión. La Policía inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras el gremio pide acciones urgentes para frenar la violencia y garantizar su derecho a trabajar sin miedo.