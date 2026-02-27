Querida conductora de TV revela DOLOROSO momento tras embarazo: Fue expulsada del colegio a los 15 años

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reconocida presentadora de televisión reveló detalles más íntimos de su infancia y adolescencia trayendo a la memoria uno de los momentos más difíciles de su vida como lo fue haber quedado embarazada a los 15 años y ser expulsada por la institución educativa a la que asistía. En la siguiente nota conoce de quién se trata.

Un hecho que marcó su vida para siempre

Cristina Hurtado, una de las figuras televisivas más destacadas de Colombia, ha compartido un episodio doloroso que marcó su vida para siempre. La actual conductora del programa de entretenimiento 'A otro nivel' reveló que fue retirada de su institución educativa tras confirmarse su primer embarazo a los 15 años.

Dicha confesión fue difundida a través de sus redes sociales oficiales, en la que expuso las adversidades a las que tienen que enfrentarse las jóvenes gestantes en el sistema educativo colombiano y a su vez las condiciones de extrema vulnerabilidad que atravesó durante esta etapa.

"Estaba en décimo grado y me expulsaron del colegio por estar embarazada. Era difícil para mí mantener el nivel académico", relató Hurtado en una conversación publicada en video por ella misma, reconociendo que ese episodio representó una de las experiencias más duras de su juventud.

Cabe mencionar que, para la presentadora de televisión su embarazo adolescente no solo implicó la suspensión de sus estudios, sino también una súbita responsabilidad económica y familiar en un contexto de limitación de recursos.

"En ese momento sentimos que la vida se nos acaba, obviamente imagínense lo que sienten nuestros papás. Yo ya vi a mis hijos pasando por los 15 años, para mí ellos eran unos niños. Cuando quedé embarazada fue durísimo para toda la familia. No recibía apoyo del colegio", sostuvo.

En tal sentido, explicó que su familia atravesaba una complicada situación económica lo que unido a su gestación incrementó su vulnerabilidad y la de sus allegados, inclusive reveló que en reiteradas ocasiones dependían de la ayuda de sus vecinos para poder alimentarse.

Un mensaje para las adolescentes embarazadas

En otro momento, Cristina Hurtado, dio un mensaje dirigido a la población sobre la importancia de no dejar de lado a las adolescentes que quedan embarazadas y, por el contrario, hay que apoyarlas.

"Estamos trabajando para concientizar a nuestros adolescentes a nuestras niñas y a nuestros niños también con el tema de la sexualidad, la responsabilidad de no quedar embarazados tan chiquitos, pero sí ocurre esto no podemos darle la espalda", afirmó.

Es así que la condutcora de TV colombiana, Cristina Hurtado, compartió un momento compliocado que atravesó luego de ser expulsada de su colegio tras quedar embarazada.